被指「奀星」成功戀上余思霆　朱敏瀚反擊：你冇可能取悅到所有人

TVB新劇《網絡騙案》今天（20日）公布演員名單及造形，朱敏瀚（Bryan）有幸參與，更與陳曉華（Hera）在劇中飾演情侶，而對於Hera首次拍劇，作為前輩的他也不敢教她做戲：「知佢第一次拍戲我都同佢傾咗一陣，始終要做情侶，不過暫時睇劇本同佢冇乜親熱戲，都係拖吓手。」

早前被爆與余思霆拍拖，不少報導更指Bryan是「第三者」身份介入余思霆之前的戀情，對這些報導Bryan很感謝大家關心：「我同佢有共識工作行先，比較低調處理，所以拍拖都冇即刻同人講，我覺得咁樣低調對工作同感情都好同最健康，但關於其他人嘅事我就唔回應都係最好嘅回應。」

Bryan笑言這部劇集他的戲份也挺多。（陳順禎攝）

除了被爆出與余思霆拍拖，更有一些報道是說余思霆戀上「奀星」，相信被形容「奀星」Bryan的心情一定會受影響，不過Bryan早已習慣這稱呼：「其實開頭入行幾年都會大壓力，可能叫你乜奀星，不過可能時間耐咗又或者人長大就冇事，我覺得唔需要介意別人點睇，身邊嘅人知道就得，你冇可能取悅到所有人。我覺得最好係做好自己工作，呢一年我都拍咗好多劇，希望唔好只係新聞見人而係有作品見人。」