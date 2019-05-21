IZ*ONE、MAMAMOO華莎等愛坐地面食飯　網民：買張梳化有咩用

相信各位愛看韓劇，或曾到韓國旅遊的讀者，都不難發現韓國人愛坐在地上用餐，不少韓國餐廳都要食客坐在地上吃飯。近日韓國網民收看MBC綜藝節目《我獨自生活》時，發現即使MAMAMOO的華莎、2PM的俊昊、BIGBANG的太陽、權赫秀，參演SBS《我家的熊孩子》的金鍾國、金鍾民、神話成員Junjin，還有女團IZ*ONE等藝人家中有梳化，吃飯時也不會坐在梳化上，反而會席地而坐，令網民不禁產生一個疑問：為何韓國人要買梳化呢？

最近韓國網民熱烈討論，既然韓國人愛坐地面，買梳化又有何作用，引起不少人共鳴。（Instiz截圖）

近日，有網民在韓國討論區「instiz」發布名為「韓國人為何要買梳化」的帖文，發現出演《我獨自生活》、《我家的熊孩子》等節目的藝人吃飯時愛席地而坐，並將將梳化當成靠背，該網民不禁笑言：「梳化當作靠背用吧^^ （韓國是）坐食文化之國，熱乎乎的地板就更好，（實在是）火坑之國～但是韓國人又一定要買沙發啊嗎哈哈，既然也不坐」有關言論引起其他網民共鳴，笑言「深有同感」、「我們家也是這樣」、「沒有梳化無所依靠」更有網民直言「坐在地上，睡在梳化，而床是衣櫃」，可見不少韓國人即使家中有梳化，更傾向坐在地上。

《我獨自生活》中，MAMAMOO的華莎愛坐地面，挨着床吃飯。（《我獨自生活》截圖）

那麼，為什麼韓國人愛坐在地上呢？原來跟韓國的「暖炕文化」有關。自古以來，韓國人冬天時會採用韓式暖炕取暖。火炕文化源於中國北方，在高麗末期傳遍朝鮮半島，並改良成韓式火炕「溫突」（온돌）。「溫突」原本是在地下安裝煙道，連接外面的火爐。住客生火煮飯時，熱力會透過煙道傳送到屋內，令房屋倍添溫暖，古代的韓國人便坐在地上吃飯和睡覺。隨着時代的變遷，「溫突」慢慢演變成現代的地熱。

《IZ*ONE CHU》第一季，IZ*ONE的張員瑛和曹柔理同樣坐在地面，倚在梳化吃拉麵。（《IZ*ONE CHU》截圖）

《我家的熊孩子》中，金鍾民和金鍾國以同樣坐法吃烤肉。（《我家的熊孩子》截圖）

暖炕技術不斷進步，不過韓國人起居飲食習慣始終不變，一如以往愛坐在地上用餐，香港中文大學全球研究課程助理講師鍾樂偉指出：「因為韓國冬季寒冷，一般傳統家庭都是以地熱傳熱，令房間帶來溫暖，所以為了讓身體感受更大更直接的熱幅射，他們便習慣了直接坐在地面上，久而久之，就算家中有梳化，他們也會習慣坐在地上。」希望以上解釋能解開各位讀者的疑問吧！

韓國人之所以喜歡坐在地上吃飯，其實與本身的「暖炕文化」有關，圖為神話成員Junjin（《我家的熊孩子》截圖）

有邊啲韓國藝人都係咁樣開飯呢？