劉在錫為韓國火災捐款五千萬　被網民嫌太少：IU都捐一億啦！

韓國江原道地區上星期四（4/4）發生多宗山火，造成一人死亡， 250公頃森林和125棟房屋被燒毀，韓國政府宣布今次火災為「國家災難」。不少韓國藝人踴躍捐款，為災後重建出一分力，包括姜鎬童（又譯姜虎東）、蘇志燮、秀智、朴信惠、金宇彬、IU、少女時代成員Yuri、徐玄、Wanna One出身的尹智聖等，而向來致力扶助弱勢的「國民MC」劉在錫亦有捐款，但劉在錫的捐款金額卻引起韓國網民爭議。

不少藝人為韓國火災捐款，幫助受災地區重建，例如IU捐出一億韓圜（約67萬港元）。（視覺中國）

韓星捐款部分名單

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劉在錫為今次火災捐出5,000萬韓圜（約34萬港元），但韓國網民卻嫌劉在錫捐得太少：「IU捐了一億（約67萬港元），但劉在錫……雖然感謝但似乎有點不足」、「失望啊，劉在錫的話要捐一億吧」、「捐5,000萬就別捐了！小氣鬼」不過有網民就認為劉在錫捐款金額不小，不應被人挑剔：「5,000萬很少錢嗎？為甚麼拿別人的捐款說那麼多話？」、「留下負評的人，你們捐了五萬嗎？」、「他在其他地方也捐了很多錢，也許有固定捐款的地方，說才捐5,000萬是怎麼一回事…」

劉在錫亦有捐贈，沒想到竟惹來網民批評。（視覺中國）

有網民批評劉在錫捐得太少，認為應該要捐更多錢。（網上截圖）

亦有網民認為五千萬韓圜不是小數目，不應對他猛烈批評。（網上截圖）

其實過往劉在錫都低調為不少弱勢社群捐款，例如去年為支援未婚媽媽的組織捐贈5,000萬韓圜，同年4月向慰安婦受害者們捐贈5,000萬，2017年麗水水產市場發生火災，劉在錫同樣捐款5,000萬幫助災後重建。因此，有劉在錫的內地粉絲慨嘆：「對這部分人沒什麼好說的」、「這種『期待』也是隱形綁架」

翻查過往紀錄，劉在錫低調幫助過不少有需要人士，今次被批捐得太少，粉絲也非常無奈。（視覺中國）