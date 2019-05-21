【這就是街舞】吳建豪淘汰街舞高手被批　入圍選手到底有幾勁

《這！就是街舞》是內地的街舞選拔真人騷，承繼去年的成功，最近又開辦了第二季，由易烊千璽、羅志祥、韓庚以及吳建豪擔任導師，選出內地的街舞舞者再進行一連串的比賽，日前播放了第二季的第一集。

第一集以一個海選形式進行，選手們跟據四位導師分組進行「面試」，獲導師批准後才能晉身下一輪賽事。而第一集在吳建豪選區的選拔中，就出現了一段吳建豪扯火的小插曲，令全場非常尷尬。

吳建豪選人很嚴格。（影片截圖）

因為「不喜歡」而淘汰街舞紅人周游

來自北京的周游是內地Popping界的人氣舞者，曾經多次代表中國到海外比賽，亦拿過不少冠軍，例如2017年的法國Justedbout中國賽區冠軍以及2018年舞蹈世界《街舞英雄》Funkstlye比賽冠軍等等，他今次參選《這！就是街舞》2，被在場所有舞者都視為大熱人馬。可惜吳建豪看過周游的表演之後，卻左思又想，旁人不斷高呼讓周游過關時，吳建豪更大呼：「可以閉嘴嗎？」頓時令全場氣氛尷尬，最後更以「只有肚皮」和「不喜歡」為理由將周游淘汰，在場的選手都表示愕然。

周游是Popping界的老江湖，擅於玩「肚皮」。（影片截圖）

仍有多位舞林高手入圍

雖然周游的落選令一眾舞者和觀眾大失所望，但其實能夠在今次海選成功入圍的舞者仍然有不少「大神」。例如曾經在《熱血街舞團》獲得「年度熱血舞士」之稱的馮正、韓國全明星街舞團隊「Project Soul」成員之一的金小根、與馮正同時「北京舞街舞」的成員高博、X-crew的隊長阿K、還有全能「舞胖」小海以及在《中國好舞蹈》備受關注的三兒（李健），全部都是舞林中的高手中的高手，加上一位來自四川的黑馬Gumball（孫悟空），相信之後的比賽在沒有周游之下仍然會相當激烈。