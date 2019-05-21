陳法拉嫁作法國人妻　素雅婚紗髮型演繹法式簡約優雅

陳法拉日前在最浪漫的城巿巴黎，穿上一襲素雅的白紗與相戀三年多的法籍男友Emmanuel Straschnov共諧連理，成為法國人妻。婚禮儀式後法拉又換上同樣簡約的Giorgio Armani Privé的晚禮服款待親友，演繹法式優雅。

法拉的婚紗素淨高雅，演繹法式的知性浪漫。

近年主打浪漫性感的以色列婚紗大行其道，以浮誇的設計，配以大量的喱士和超貼身剪裁俘虜新娘子的心，不過法拉卻反其道而行，挑選了一襲簡約高雅的素淨婚紗，一字肩長袖薄紗，透出內裡的抹胸設計，略顯魚尾剪裁的裙擺，背後腰間點綴以一個浪漫的蝴蝶結；法拉盤起一個法式低髻，沒有任何髮飾點綴，浪漫知性從骨子裡滲出來，清清地，不多不少，令人眼前一眼。

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儀式後，法拉換上一襲湖水藍Giorgio Armani Privé晚禮服，同樣簡約。入膊設計，A-line及地裙擺，通裙面鑲上管珠，隨光影放出如海浪的閃爍，腰間繫上一條同色大蝴蝶，法拉換上另一個更清的髮型，整體造型簡約而優雅。

設計簡約湖水藍Giorgio Armani Privé晚禮服，通裙鑲上管珠，透出如海浪的光影。

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