陳法拉收穫事業愛情　圓滿人生只因敢於走與眾不同的路　

陳法拉茱莉亞學院碩士畢業之後,才剛立足美劇界,正當大家以為她會為事業拼博之際,近日傳出婚訊,第二次走進婚姻。法拉的舉動總是有點出人意表, she walks her own path,無論是事業或愛情,人生所走的每一步,她都有自己的想法。