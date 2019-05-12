陳法拉收穫事業愛情　圓滿人生只因敢於走與眾不同的路　

陳法拉茱莉亞學院碩士畢業之後，才剛立足美劇界，正當大家以為她會為事業拼博之際，近日傳出婚訊，第二次走進婚姻。法拉的舉動總是有點出人意表， she walks her own path，無論是事業或愛情，人生所走的每一步，她都有自己的想法。

法拉與法籍男友Emmanuel Straschnov傳出婚訊。（Emmanuel FB圖片：Emmanuel Straschnov；陳法拉IG圖片：＠falachenfala )

法拉2010年與Neway 太子爺薛世恒結婚，當時正值她上位之際，拍攝多部熱播電視劇，她更憑《巾幗梟雄之義海豪情》中「劉晴」一角奪多個獎項。直至兩人離婚後，大家才知道法拉已婚。外界有人認為她貪圖薛家的財力可以助她更上一層樓，但她嫁得極低調，幾乎沒有走漏過風聲。即使嫁入豪門，法拉也沒有放棄努力工作，她用行動證明，她只想嫁給愛情，她的成功依靠自己的努力和實力，而非夫家的財勢。

法拉當年事業正值上位之際，毅然與薜家大少薛世恒秘密結婚。（資料圖片）

法拉的事業也非一帆風順，雖然以亮麗外貌、出眾氣質入行，引起不少關注，但她也等了幾年才能擔綱女主角，一步一腳印。出生於四川成都，成長於紐約，廣東話絕對不是她的強項，她為了盡快學好廣東話，找來老師密集式上廣東話課，非常勤力。

法拉的視野比別人更廣闊。（梁碧玲攝）

在法拉才剛在TVB升上當家花旦之列才兩三年，她毅然不再續約，回到紐約修讀著名學府茱莉亞學院的4年制戲劇碩士課程。很少花旦會冒這種險，在娛樂圈，誰都知道花無百日紅，尤其站在尖塔上的人，更懼怕人氣下跌，許多演員最多演藝進修幾個月，4年的時間足以變天。但法拉仍作出暫停演藝事業的決定，因為她的眼界比別人更闊。

法拉非常認真地對待自己的作品。（陳法拉IG圖片：＠falachenfala）

法拉花4年的時間，將自己再昇華上另一個層次。她成為茱莉亞學院首個華人碩士學生，更是首個華人以全A的成績畢業，自編自導自演處女作品《人來人往》，即在「辛丹斯電影節：香港短片比賽」中得獎。畢業之後，法拉決定留美發展，在3個月內試鏡20多次，第一個作品是美國HBO迷你美劇《The Undoing》，與英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）、金球獎影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）合作。法拉可說是TVB花旦中走得最遠的一個。

法拉聰明而冷靜，美麗而知性，她不要做一個花瓶，她深明實力的重要性。她是如此與眾不同，來到今天這個位置，每一個別人不敢下的決定，不敢冒的險，不敢走的路，她都從容地完成了，雖然她在背後默默地付出了100%的努力。

法拉目前是TVB走得最遠的花旦，她作出了不少令人意外的決定，她今天的成功，在背後付出100%的努力。（陳法拉IG圖片：＠falachenfala）