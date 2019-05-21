與李宇春首度合作單曲《作為怪物》　吳青峰：怪物從不是貶義詞！

李宇春、吳青峰首次合作單曲《作為怪物》於5月21日正式發行。兩位音樂人用充滿張力與奇思的音樂作品，描繪了每個人在生活中都可能經歷的「格格不入」的瞬間，同時也用「怪物」來讚美獨特個體的價值，希望通過音樂作品為大眾提供一種對抗世界的力量。

「怪物」是這首作品貫穿始終的符號，它並非某種具象的生物或形象，而是一種外界給予的感受，一個格格不入的時刻，一份人人皆可體會到的孤獨。

李宇春與青峰曾在綜藝節目《明日之子2》中擔任導師，當李宇春向青峰分享詩人李格弟老師創作的歌詞作品《作為怪物》時，兩人一拍即合，決定在詩的基礎上進行創作，由吳青峰作曲，並以合作的形式推出這首全新單曲。

《作為怪物》由李宇春、吳青峰演唱，李格弟作詞，吳青峰作曲的作品，也是兩位音樂人首次在音樂方面的合作。（環球提供）

青峰在編曲上嘗試了Electropop的曲風，看似抑鬱傷感的歌詞，反差地搭配節奏感極強烈的編曲；另一方面，《作為怪物》看似晦澀的文本背後，溫柔包裹著對獨特個體價值的一份鼓勵：「『怪物』從來都不是貶義詞，與別人不同也不是壞事情。當我們把『作為怪物』當成一種獎賞，或許能從中獲得一些對抗世界的力量。」李宇春與青峰通過態度鮮明的音樂作品向大家宣告：「你不必擔心自己與眾不同，或與世界格格不入。大千世界，總有你的同類，只為與你匹配。」

你我在生活中或許都有被當作「怪物」的經歷，都有無法融入周圍的時刻，但正是這些獨特的經歷成就了獨一無二的個體。（環球提供）

網友們紛紛留言表示：「神仙組合帶來神仙作品」、「相信春春和青峰是對的，歌曲不出意外的超級好好聽！」也有網友對兩位歌手提問「單曲已經發布了，兩位的新專輯什麼時候安排？」等，希望能推出更多「青」「青」合作的作品。