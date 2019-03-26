【歌手2019】明明話過唔Rap　吳青峰反口靠Rap版《花田錯》求勝？

吳青峰不僅擅於創作，也在新歌《蜂鳥》獻出親手塗鴉，透過MV讓歌迷得以一窺其畫功，並獲選為單曲封面，他說：｢可能我好學以及看起來較有『老師緣』，所以國中的美術、音樂2位老師都趁每天午休免費教我。」因此練就一身好功夫。

吳青峰早前忙於出新碟《蜂鳥》的創作之中（imqingfeng IG）

如同他想藉由《蜂鳥》歌詞勉勵自己勇於追夢，在內地音樂節目《歌手》的最新1集中再度自我挑戰，選唱融合民謠、京劇、Rap後重新編曲的《花田錯》，青峰說這首歌曲本來就被列在歌單中，「因為我有一個自己執迷的選歌概念，主要還是順着上一首才能決定下一首，一直到上1集《蜂鳥》，突然覺得，可以接《花田錯》了！」

他事前特別向宋小川老師拜師，在老師協助下調整了唱腔、細膩度以及動作等細節，只是他曾說不考慮以Rap方式演出，這回卻自打嘴巴？他解釋：「嚴格來講其實這次我不算是說唱（Rap），以我的等級，只能勉強算是數白欖。」

青峰近日忙於《歌手2019》節目，每次籌備演出他都非常投入▼

+ 6 + 5 + 4

最後雖然只拿下第5名，但青峰認為能夠突破心魔就是有所成長：

可能我常常做的事情，讓你們覺得是錯誤的決定，但每一個決定對我來說，都不會是錯的，每一次即便是做得不好，我也多了一次「做得不好的經驗」，那對我來說，都比不嘗試的我、昨天的我，更進步了。大家就笑笑看看吧，包容一個努力成長的微中年男子！ 吳青峰

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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