韓國十大「禁慾系」男星　《她的私生活》金材昱只排第5名？

近期韓劇《她的私生活》熱播，男主角金材昱在劇中對朴敏英狂拋直線球，睇到一班劇迷心癢癢。金材昱人氣再次上升，一眾韓國「禁慾系」男演員亦連帶被網民討論。根據網上一調查，花名「金材慾」的金材昱竟只排名第5，大家猜得到哪一位Oppa排行榜首嗎？

「禁慾系」男神一詞來自於網絡，形容一些外表看起來不容易親近，但萬一變得熟絡後便會對你熱情如火，讓女生心動的男生，簡單來說就是「外表斯文，內裡Open」。而且「禁慾系」男神必須滿足三大條件，包括高冷、內斂話少和有反差，加上壯碩的身材和帥氣的臉孔，單睇字就足以令女生小鹿亂撞。

《她的私生活》金材昱人氣再急升，但都只是排第5名？（《她的私生活》劇照）

第10位：趙寅成

今年38歲的趙寅成入行21年仍魅力十足，是早期「禁慾系」男神的代表之一。顏值高外，模特兒學系出身的他，有着186厘米的身高，穿起西裝起來真的令女生非常心動。而且趙寅成演過的韓劇如《那年冬天風在吹》和《沒關係，是愛情啊》等，套套都是人氣之作，就足以見到Oppa的人氣。

韓國流行「教會Oppa」，那麼信佛教的趙寅成便是「寺廟Oppa」了。（《The King》劇照）

睇下邊位Oppa有份上榜！