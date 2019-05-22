《PRODUCE X 101》金曜漢直拍突破百萬點擊　卻不敵師兄姜丹尼爾

韓國Mnet選秀真人騷《PRODUCE X 101》昨日（21/5）透過YouTube和Naver發布99名練習生「組合X對抗評價」個人直拍影片，現時在Naver最高播放量的五名練習生分別是OUI的金曜漢、TOP Media的金宇碩、MBK娛樂的南道賢、Jellyfish娛樂的金敏奎和STARSHIP的宋亨俊，其中金曜漢更在YouTube突破100萬播放量，可算是《PRODUCE X 101》直拍之王。

金曜漢有份表演的《BOSS》仍未播出，不過其直拍播放量已是一眾練習生之冠。（《PRODUCE X 101》截圖）

《PRODUCE X 101》上星期只播出金曜漢（右）抬頭一幕，已經成功秒殺眾多國民製作人。（《PRODUCE X 101》截圖）

金曜漢在YouTube播放量更已突破100萬。（《PRODUCE X 101》YouTube截圖）

《PRODUCE X 101》Naver TV最高播放量的十個直拍

+ 6 + 5 + 4

雖然金曜漢人氣急升，不過他未能成功登上Naver TV人氣TOP 100榜首，皆因現時佔領冠軍位置的，竟然是2年前姜丹尼爾參加《Produce 101》Season 2，在「定位評價」大跳《Get Ugly》的直拍影片，未知一眾國民製作人（《Produce 101》系列觀眾的稱呼）是否看畢《PRODUCE X 101》直拍之後，想念《Produce 101》Season 2時期姜丹尼爾的表現，所以姜丹尼爾的直拍影片觀看次數再度攀升，今日（22/5）更力壓金曜漢等一眾《PRODUCE X 101》練習生，成為Naver TV人氣TOP 100冠軍，看來各位《PRODUCE X 101》練習生要超越師兄，仍需要加把勁了。

姜丹尼爾2年前《Get Ugly》的直拍影片登上Naver TV人氣TOP 100榜首。（Naver TV截圖）

國民製作人除了懷念姜丹尼爾在《Produce 101》Season 2的表現外，相信也想念他的結實腹肌。（《Produce 101》Season 2截圖）

逐格回味姜丹尼爾《Get Ugly》