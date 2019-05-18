《PRODUCE X 101》金宇碩跳EXO登熱搜 　出道4年望學NU'EST逆轉？

《PRODUCE X 101》昨天（17日）播出第三季，第一輪經典的組合Battle亦隨即展開。其中由TOP Media金宇碩、MBK娛樂李翰潔和樂華娛樂曹承衍等練習生組成的隊伍，以EXO《Love Shot》進行評比，當中紅色西裝打扮的金宇碩成為一大話題，更一度登上韓國Naver熱搜榜外，網民才知道他是現役男團UP10TION的成員之一。

有追看開PRODUCE系列的粉絲都知道，除了主題曲中心成員外，大部分成功在首輪組合Battle上突圍而出的練習生，都極大機會進入出道圈。而昨天播出的《PRODUCE X 101》中，兩隊練習生以前輩EXO的《MAMA》和《Love Shot》進行對決，而其中在後者隊擔任中心成員的TOP Media金宇碩，以210的高票數成為個人最高分成員外，亦幫助同隊隊員每人獲得三千分的福利票。節目播出後，身穿紅色西服的金宇碩憑着帥氣的外貌、性感的表情及高水準的唱跳實力，成為搶奪觀眾視線。

在比賽中擔任中心成員的金宇碩，一下字成為話題。（影片截圖）

節目播出後，金宇碩登上Naver熱搜榜的第4及5位。（網上圖片）

+ 7 + 6 + 5

經過一輪人肉搜尋後，原來金宇碩是現役男團UP10TION的一員，1996年生的他在隊中擔任副唱和門面的角色。組合於2015年出道，曾於韓國、中國和日本三地出道，可惜始終4年未有代表作。去年12月最近發行的迷你專輯《Laberinto》，銷量也只有4萬多張，實在是埋沒了優秀的成員們。2017年男團NU'EST參加《PPRODUCE 101》第二季後成功逆轉，因此今季都吸引不少現役男團成員出戰。金宇碩由暫時首三集的排名都穩守出道圈，未知能否一直保持好成績呢？

金宇碩2015年於男團UP10TION，以藝名Wooshin出道。（IG/@u10t_official）