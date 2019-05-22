【陳法拉結婚】女星最愛法國男　從傳統文化話你知點解法仔最吸引

陳法拉和鞏俐近來也相繼嫁作法國人妻，其實不少圈中女星也情陷法國人，包括張曼玉、梁詠琪和周汶錡等。究竟法國男人有什麼魅力？

陳法拉早前與法藉丈夫在浪漫的巴黎圓婚。

浪漫殷勤

法國男人以「浪漫」聞名於世，他們非常重視女性，這與其自古以來的傳統習性「Galanterie」（對女性殷勤）有關。Galanterie是以一系列的紳士行為，事事Ladies first，以女士優先考量為禮貌準則，令人如沐春風。例如讚美女性、送花、為其開門、用餐時拉椅子等等，甚至上落樓梯都有一套令女士備受尊重的法則，上樓梯時，男前女後，原因是女士常常會著裙裝，上樓梯時走在前面，容易走光，所以女士應該走在後面；而下樓梯時則相反，因為如果女士不小心跣腳，走在前面的男士便可以為對方擋一下。如此細節也設想周到，教人如何不欣賞法國男士。法拉的老公Emmanuel Straschnov就親自為她設計粉紅結婚鑽戒，寓意兩人浪漫堅韌的愛情，幸福永遠。法國人的浪漫不在於排場，而在於細節中。

着重細膩感官交流

法國人的感情細膩，他們喜歡和伴侶分享生活中大大小小的感官體驗，吃的喝的看的聽的聞的摸到的。法拉亦說過，老公喜歡與她一起享受美食，去去旅行。法國人傾向在細節上令人窩心，法國人亦很享受性愛帶來的歡愉，在他們眼中，「性愛就像享受美食或好電影一樣」。

周汶錡與法藉丈夫Julien。（周汶錡IG：＠kathychow520）

懂得享受生活

法國人懂得享受生活，說的不是花什麼大錢，但在生活上不會勉強自己做不喜歡的事，他們不勉強自己，也不會勉強別人。法國人追求快樂寫意的生活，享受美食和生活，多姿多彩的社交生活，幾乎每天都可以參加party、落pub，去文化藝術音樂聚會。

不輕易結婚，但也不輕易離婚

法國的結婚率是3.6‰，在歐洲國家中屬偏低結婚率的國家，反映法國人結婚意欲不大，大多數人傾向談一輩子的戀愛，也不願被婚姻羈絆，不過法國人的離婚率也偏低，只有1.9%，甚至比許多亞洲國家還要低，反映法國人在某程度上對婚姻的重視。

法國男人浪漫細膩又有風度，令女士備受尊重。