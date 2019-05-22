迪麗熱巴成為短髮終結者？　Buzz Cut造型登雜誌封面再惹劣評

內地90後小花迪麗熱巴憑藉劇集《克拉戀人》中「高雯」一角而廣為人知，火速躥紅，穩坐一線位置。

眾所周知，迪麗熱巴出生於新疆烏魯木齊，是維吾爾族人，五官精緻立體，充滿異域風情，在微博坐擁逾6300萬粉絲，人氣相當高，因此受到不少時尚品牌以及雜誌的青睞。

今日（22日），內地雜誌《STYLE》在微博上載了一張迪麗熱巴的封面照片，相中的她留著一頭黑色的寸頭（Buzz Cut），身穿間條套裝，相當有型；而另一個版本中，迪麗熱巴則身穿黑色上衣，眼神凌厲冷酷，呈現出率性的一面。這是她首次嘗試寸頭造型，為該雜誌拍攝創刊號封面。

迪麗熱巴以Buzz Cut登上內地雜誌《STYLE》的創刊封面。（微博@STYLE杂志官微）

第二個創刊號版本。（微博@Fashion美人記）

照片曝光之後，「迪麗熱巴寸頭」的話題立即登上熱搜榜，粉絲們大讚「寸頭好酷」、「帥到飛起」、「顏值高什麼風格都美」等，不過也有網友認為「不好看，還是別挑戰了」、「短髮真的不適合她，好難看」、「可塑性太差了，沒有任何造型力，撐不住造型」等。

不得不講，每次迪麗熱巴以短髮示人都會引起熱話，以網友的意見來看，她的短髮造型都不太被看好。好似上個月尾，迪麗熱巴為中國版《ELLE》拍攝雜誌照片，當時她的齊肩短髮就遭到網友們劣評，被指「完全拉低顏值」。

迪麗熱巴在中國版《ELLE》的造型被網友吐槽土味濃。（微博@ELLEidol）

雖然今次的寸頭造型相對上次而言清爽不少，但依然不如她長髮的扮相有辨識度。在長髮的基礎上加以造型，反而能夠突出迪麗熱巴的活潑俏皮的多變風格，呈現出來的感覺也更加獨特有個性。

迪麗熱巴長髮的確勝過短髮。（微博@ Dear-迪丽热巴）

點擊下圖睇迪麗熱巴各類造型：