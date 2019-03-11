《SKAM FRANCE》男男大尺度擁吻　完美重演10年前經典場面

翻拍自挪威神劇《SKAM》的法國男同性戀網絡劇《SKAM FRANCE》自開播以來話題不斷，法國電視劇雖然話題性不及美、英劇，但由於《SKAM》在全球的人氣實在太高，法國版在海外亦有非常多擁躉，而收看人數亦屢創新高，在YouTube觀看人次更直逼100萬！在日前播出的最新一集中，兩位男主角Lucas（Axel Auriant飾）和Elliot（Maxence Danet-Fauvel飾）結束冷戰後在塗鴉牆前擁吻，完美重演2009年的加拿大電影《殺死我阿媽》（J'ai tué ma mère）中的經典場面！

《SKAM FRANCE》以兩名男生之間的愛情為重心。（SKAM FRANCE Twitter ）

《SKAM FRANCE》翻拍挪威神劇 意念創新實時上載短片合併成一集

《殺死我阿媽》中，男主角Hubert與同性戀人在學校邊玩潑墨塗鴉邊親熱的一幕令人印像深刻，被視為電影中的經典場面。同樣是講述同性愛情的《SKAM FRANCE》則借鑒了這幕「潑墨塗鴉」，無論是拍攝手法、鏡頭的運用，還是畫面的呈現亦非常相似。事隔10年，兩位男主角Lucas和Elliot完美將經典場面再次呈現於觀眾眼前。

劇組承認最新一集的「潑墨塗鴉」靈感來自2009年電影《殺死我阿媽》。（SKAM FRANCE Facebook）

不過相比來，法國製作的《SKAM FRANCE》尺度就比只影上半身的《殺死我阿媽》大得多了！不僅親熱鏡頭更肉緊，兩位男演員Axel Auriant和Maxence Danet-Fauvel更不惜全裸上陣，更有露股等等的大尺度鏡頭！不過，既然能夠放上YouTube播放，當然尺度不會大得太離譜啦！劇組在運用鏡頭和光線拿捏得剛剛好，將畫面呈現出來相當唯美，而且亦完全沒有任何色情的感覺，能夠成功將兩名男生之間的熱戀、不想放開對方的感情詮釋得淋漓盡致，激情得來帶有一點純情的色彩。

劇組將畫面拍攝得相當唯美，更完全沒有任何色情的感覺。（SKAM FRANCE Twitter）

《殺死我阿媽》本來只是一套低成本加拿大電影，後來躋身第62屆康城影展導演雙週單元展並斬獲三個大獎，首映後更得到全場觀眾長達8分鐘的起立鼓掌，之後亦在各大影展橫掃22個獎項。該片在法國尤其得到極大迴響，在法國全國超過60間戲院上映，所以是不少法國人心中的經典同性戀題材電影。而《SKAM》一詞取自於挪威文，是Shame羞恥的意思，《SKAM》由2015年起播放，共有四季，而其中以同性戀為軸心的第三季則是令到《SKAM》這部挪威電視劇攀上最巔峰的代表季度，掀起全球劇迷的追捧，當中所講述的同性戀議題亦都引來不少社會迴響，是一部值得現今社會反思的題材。之後各國包括意大利、法國、德國、西班牙及美國等度開始翻拍自家版本的《SKAM》，暫時只有法國和意大利有翻拍第三季。

《殺死我阿媽》是不少法國人心中的經典同性戀題材電影。（《殺死我阿媽》電影海報）

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