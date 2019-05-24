為做公益不畏辱罵同質疑　范冰冰：孩子們的生命和健康更為重要

內地女星范冰冰去年因陰陽合同與稅務問題「消失」在大眾視線，直到今年才不時有她露面以及復出的消息傳出，令冰冰的粉絲們都大感期待。

今個月初，冰冰跟隨由她發起的公益項目「愛里的心」團隊前往西藏阿里，期間更因高山反應而狂流鼻血、吊鹽水等，身體有些透支，不過引起部份網友質疑她是「作show」，想洗清自己的過失。

事後，「愛里的心」發起人之一的陳礪志表示，第一，這個項目自2009年發起，已經堅持10年，今年只是例行篩查；第二，阿里是世界屋脊中的屋脊，平均海拔4500米，高原反應是這裡面臨的最大挑戰；第三，這個項目冰冰一直堅持全程參與，除了自己三度入藏，所有孩子在北京上海手術都去醫院探訪。

可能受到太多的質疑，陳礪志一度想要放棄，但經過深思熟慮之後，決定明年依然會進行這個公益活動。

范冰冰今個月在西藏阿里因高山反應而吊鹽水。（微博圖片）

對此，冰冰今日（22日）在微博回應：「修行是在心裡生成的行為，你了知因果而成的智慧，這世上任一件事便是修行。相比質疑與辱罵，孩子們的生命和健康更為重要。」

對於冰冰的行為，網友們紛紛留言表示支持：「如果一場show可以做十年，如果十年可以救幾百個孩子的生命，我真心希望那些辱罵的正義人士，你們都去做這樣的show」、「她功多於過」、「孩子們一定會感激你們頂著質疑的堅持」等。

冰冰回應全文。（微博截圖@范冰冰）

「愛里的心」由范冰冰及其工作室與北京麥特文化發展有限公司董事長兼CEO陳礪志聯合發起，是針對貧困地區先天性心臟病兒童的救治項目。