招牌「駝峰鼻」離奇消失　網民質疑范冰冰為改運程隆鼻

內地女星范冰冰去年因逃稅風波後沉寂多時，近日終於陸續復出於幕前，日前到西藏做熱心做義工的她因高山反應要插喉吸氧氣，不過卻依然被網民熱烈抨擊，直指她只是為了幫自己「洗白」，更有人叫她好好養病，復出就不必了。即使她已經交還8.8億人民幣的稅款，似乎不少人依然不滿，令范冰冰的復出之路顯得更為困難。

范冰冰上載到西藏做義工的照片，被網民發現鼻子看上去不同了。（范冰冰IG）

「駝峰鼻」一向是范冰冰的特色，不過從這張照片看，似乎已經消失得無影無蹤。（范冰冰IG）

不過，有眼尖網民發現，在今次的義工之旅中，范冰冰的鼻子似乎有了一些變化。范冰冰的鼻子是出了名屬於「駝峰鼻」，即鼻樑中段到鼻尖的位置有一個微微的弧度，而鼻尖亦會朝下。但范冰冰在近照中的鼻樑比以前更加筆直，本來的弧度亦消失了，而鼻頭亦不再朝下。

范冰冰的鼻尖以前微微朝下。（范冰冰微博）

「駝峰鼻」以面相來說，給人鋒芒之感，容易給人不好的印象。（范冰冰微博）

據稱，以面相來說擁有「駝峰鼻」的人缺少親和力，而且唯我獨尊，感情用事，所以可能會影響事業和婚姻。再加上駝峰鼻面相的人給人鋒芒之感，容易給人不好的印象。有網民估計，也許范冰冰因為捲入逃稅風波後形象大插水，為了挽救星途希望能改變運程而做隆鼻手術。不過亦有人認為只是角度問題，抑或修圖的緣故。