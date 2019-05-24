【齊惜福社區廚房】王敏德以身作則做義工︰公公婆婆認得我好開心

王敏德（Michael）今日（24日）以義工身份出席齊惜福社區廚房慈善活動，派飯予社區的公公婆婆，Michael說：「我覺得齊惜福嘅工作好有意義，好開心可以幫到有需要嘅人、派多啲飯餸畀佢哋，最緊要係見到公公婆婆都開心，我哋要多啲關心佢哋。同埋齊惜福收集可食用剩餘食材再烹調成飯盒，都係一個環境保護嘅方式。」

王敏德今日到齊惜福社區廚房做義工，派飯餸予公公婆婆。（葉志明攝）

王敏德身體力行支持慈善活動，他希望能為社會出一分力：「應該做多啲慈善，我都希望多啲朋友聯絡我、約埋我幫手。」身為三個孩子爸爸的Michael又希望以身作則，與孩子一起做慈善：「對社會有幫助係好緊要，每一個Generation都有責任去幫助弱勢社群。」另外Michael亦十分留意環保議題：「政策好重要，每個國家、城市、社區都需要被教育，先可以做到可持續發展；好似我老婆去Shopping有好多包裝，當700萬人都累積呢啲包裝就形成一個問題，我玩直升機見到我哋嘅堆填區已經係飽和狀態，所以應該有多啲呢類型嘅活動。」

Michael不單支持慈善活動，還關注環保議題。（葉志明攝）

Michael又對活動期間公公婆婆認出他而感到高興：「婆婆認得我話：『係鬼佬啊！』見到佢地笑得咁開心，我都好開心。」他又透露將回歸小熒幕，日前與苗僑偉、黃宗澤完成了電視劇《飛虎之雷霆極戰》的拍攝：「角色上同前幾集都幾相似，但今次有多啲機會揸直升機，因為我做一個飛虎機師。」

【齊惜福】齊惜福飯盒贊助：每 $12 = 剩食轉化為 1頓熱飯予長者及基層

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