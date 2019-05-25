【婚姻合伙人】林秀怡公開減肥餐單食足一年　薯片零食都瘦到身？

不少網民都十分欣賞劇中演員放開懷抱的演法，尤其是這一幕，更成為網民討論焦點。（電視截圖）

《婚姻合伙人》可說是監製潘嘉德在TVB的其中一套告別之作，首次擔正的男女主角楊明、高海寧亦十分有喜劇感，並沒令人失望。不過，此劇中最令人驚喜的，肯定是第二男女主角的陸永與林秀怡這對歡喜冤家。林秀怡接受《香港01》訪問時說：「呢套劇我應該唔係第二女主角，不過我有好多戲份就真嘅，真係要多謝德哥。同埋嗰時佢哋要搵個可以『醜得』又放得開嘅人，哈哈。佢哋嗰時畀我個指示係好似《撒嬌的女人最好命》入面嗰個謝依霖嗰種。」

最近的「鴛鴦戲水」一幕也十分惹笑。（電視截圖）

《婚姻合伙人》之後無其他劇承接會否失落？她回答說其實自己也有些許失落：「淨係一套劇播，然後就有人講下，之後就冇其他嘢。不過唔緊要啦，聽天由天啦，因為呢啲嘢都冇得話爭啲乜，人哋要搵你就係搵你。」除了演技出眾，另一個成就網上熱討就是劇中各種大膽演出。為了拍攝此劇，她更表示自己做足一年運動。「嗰一年成日同班朋友，得閒就跑步、打拳。每日就食雞肉、菜、芝士、糙米飯、蛋同豆漿。」

林秀怡向記者分享2015年時的健康飲食餐單。（受訪者提供）

林秀怡透露當時吃的，都離不開少食多餐、菜、雞肉。（受訪者提供）

林秀怡：「其實我未減肥成功㗎，哈哈。我諗體重就應該冇乜減到，不過明顯啲就係啲肌肉實咗。」除了以上餐單，她還提到一種特別的「零食減肥法」。「開始拍劇前嗰一個幾月，其實係因為日開夜開，然後我就戒飯，正餐少食但係就不斷食零食，薯片、糖嗰啲，但係我就冇好節食咁減，因為我太鍾意食嘢同埋個人會超級唔開心。嗰排就每樣嘢都食少少，但係就唔好食太多，就可以滿足到自己胃口，又唔使肥。同埋行路去到嘅就唔搭車，因為行路都可以當運動。」

拍劇開始前，林秀怡過了一年的減肥而又健康的生活。（IG圖片 / kirbysau）

「其實我之前都Keep住喺105-110磅左右好多年，唔知點解之後到上年年中就開始不斷咁肥，而家就開始再減返，我真係飲水都肥嗰種。之前就食極都冇乜嘢，可能係因為慣咗唔食飯、盡量揀少澱粉質食物。不過而家真係肥咗好多，哈哈，真係同個瘦字好難扯得上關係，好慘！」見到別人大魚大肉會否羨慕？「冇乜嘢㗎，因為我都可以食㗎嘛，不過就唔係成碟啪之嘛，可能係一兩啖咁食。」

林秀怡表示自己最近又要再開始減肥。（資料圖片）

不少人都讚《婚姻合伙人》中的林秀怡十分之Fit。（電視截圖）