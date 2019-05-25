【我最愛的女人們】蔡少芬曾想介紹張晉給他人　閨蜜身份線索有二

蔡少芬（Ada）與張晉在內地綜藝節目《我最愛的女人們》中真實、甜蜜的表現圈粉無數，兩人的夫妻相處之道也令大家獲益良多，羨煞旁人，因此人氣更上一層樓。

在最新一集中，Ada一家迎來閨蜜陳法蓉探訪，四人齊聚一堂，其樂融融。陳法蓉在吃飯期間，大爆當年在拍攝《水月洞天》時，Ada一直想將張晉介紹給另一位閨蜜，但就沒有公開姓名，只透露了兩條線索：第一，已婚；第二，兩個兒子，而且張晉媽媽每年都會見到這位閨蜜，非常喜歡她，法蓉還笑言「差點做了你媳婦」，奈何張晉當時並沒有傾心。

原來當初Ada有意將張晉介紹給另一位閨蜜，但就未有透露姓名。（《我最愛的女人們》截圖）

Ada表示：「因為那時候我覺得他是一個挺好的男孩」，這時張晉便搶答道「所以你就自己留着了」，而奶奶也講到：「那個時候你怕是有一點自己想這個方面嘛。」令Ada一時間啞口無言，無力反駁，旁邊的法蓉更大笑不止，氣氛相當愉悅。

這一番說話令網友們非常好奇，在留言區熱烈討論，「我是來評論裡找答案的」、「是誰啊，好想知道」，有網友笑言「第一次在評論中找不到答案」，而其他網友表示「幸好沒有，不然那麼好的老公就變成別人的了」、「所以一切是命運的安排」、「幸好沒有介紹」等。

被老公同奶奶「洞悉」一切的Ada頓時啞口無言。（《我最愛的女人們》截圖）

飯後四人坐下來聊天，奶奶突然重提2008年Ada同張晉結婚的往事，她認為當年應該再在重慶擺一次酒，畢竟是自己娶媳婦，更大談當時的心結：「我那個時候很不開心，好像他（張晉）什麼窮得很呀，又是什麼替身等，我吃不起飯嗎？我也有自己的生活，怎麼樣。」而張晉在旁邊安慰媽媽說：「其實這個圈子就是這樣，他們要這樣寫，好像感覺才有人關注，而且這種新聞過了就過了，誰會記得呢？」

張媽媽因當年結婚沒有在重慶擺酒感到遺憾。（《我最愛的女人們》截圖）

張晉9歲便開始習武，曾經奪得多個全國武術冠軍，2000年才由幕後走向台前，在與Ada結婚時，張晉對比女方還只是一位不太有名的演員，因此外界有不少聲音認為「女尊男卑」，這讓他們擔心會令張媽媽遭受輿論壓力，便沒有再擺多一次酒。不過張晉一直都非常努力，除了電視劇，更慢慢在影壇嶄露頭角，於2014年憑藉《一代宗師》斬獲第33屆香港電影金像獎最佳男配角，擁有自己的一席之地，用實力證明自己，在大眾面前揚眉吐氣。