鄺潔楹捱壞身子派散水湯講拜拜　年半冇放過假：我啲經期亂晒！

現年26歲的仙氣女神鄺潔楹（Judy）今日（24日）突然被爆出離開效力三年的TVB，她更豪擲4位數向派足料花膠湯給同事作「散水餅」，令人震驚！

模特兒出身的Judy在2016年加入TVB，主力做TVB娛樂新聞台主播。她憑著拍攝《3日2夜》，以比堅尼出鏡的她立即一夜成名。之後，她就獲戲劇組招手，在《愛．回家之開心速遞》中飾演Venus，得到不少迴響。及後，她再加入《學是學非》做「是非精」，成功入屋，更因此獲得不少拍攝廣告的機會。

Judy最後一次做廠！（受訪者提供）

仲豪派花膠湯俾同事補身！（IG截圖）

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Judy接受《香港01》訪問時，被問到是否離巢，她就笑言：「係last day，不過只係離開娛樂新聞台，冇離開TVB！」她更感觸地講到：「唔覺唔覺我喺娛樂新聞台已經做咗3年啦，呢度係我第一個節目，由初頭一嚿咩都唔識嘅番薯，好似一粒種子喺度成長咁，又因為呢度帶我去到其他節目！雖然同啲同事都會喺公司見到，但都有啲唔捨得。（所以散手餅都落重本？）少少啦，希望佢哋食吓花膠補充骨膠。（用咗幾多錢呀?）6千幾蚊……佢哋都話我做壞規矩，但真係好多謝佢哋。」她更透露當初由前輩周奕瑋（Jarvis）帶領自己做廠，最後一日亦是由他陪住自己：「2016年6月7日到2019年5月24日，多謝佢幫我埋尾，佢仲特登講咗句希望我上到更加高海拔嘅舞台，真係好感動！」

Judy拍《3日2夜》後人氣急升！（IG圖片）

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至於問到離開娛樂新聞台嘅原因，Judy就表示：「其實同公司傾過嚟緊都想專心喺電視劇方面，而且喺娛樂新聞台做一個月要畀20日期，真係好難！我試過1年半完全冇放過大假，對上一次去旅行係今年2月放咗一個禮拜，都係因為監製B哥覺得我太辛苦先有得放。」其實Judy在拍攝《學是學非》期間，經常要日接夜、夜接日，冇得瞓覺，身體更一度難以負荷：「身體的確差咗，賀爾蒙都有啲事，搞到我啲經期好亂，一年前已經食緊藥。」

做「是非精」都唔易！（IG圖片）

Judy話會好好養返身子!（IG圖片）

仲敏感添!（IG圖片）

Judy離開娛樂新聞台後，她透露將會有兩個月的休息時間，她笑稱：「屋企人最開心，因為之前都冇咩時間陪佢哋，咁嚟緊終於可以將賺到嘅錢請佢哋去旅行。（終於有間拍拖？）冇拍拖，終於有時間識男仔！」至於合約問題，其實Judy並不是TVB的親生女，而她的經理人公司是JamCast，與Super Girls同門！她亦坦言將與經理人公司完約，正與公司和TVB洽談中：「傾緊嘅。（會做TVB親生女？）都會呢個諗法，但仲傾緊，而家就唞下先，養返好個身體！（怕唔怕呢段時間影響曝光率？）嚟緊《香港8通街》、《Do姐有問題》同《3日2夜》芬蘭篇都會出街，仲有啲廣告，所以都唔怕嘅！」

女神終於有時間識男仔！（IG圖片）