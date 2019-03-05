【福爾摩師奶】鄺潔楹Judy出現成最搶眼一幕：想試吓真正入劇組

《福爾摩師奶》已經播到第七場，偵探題材永遠都是收視保證，由於收視未出，只能在網上討論區探測一下劇集反應。暫時來看，劇集反應一般，很多人說劇集太拖，又有人說卡士不吸引，不過在第六集的時候，某位藝人出場卻引來觀眾的興奮，就是鄺潔楹Judy。

鄺潔楹在劇中是飾演陳煒的青年版，在第6集有短短的一幕出現，是陳松伶回憶兩姊妹的生活點滴。Judy的出現完全刺激了觀眾的眼球，始終有「仙氣女神」稱號的她，從未在黃金檔劇出現過，相當有新鮮感。

鄺潔楹Judy少有出現在黃金檔劇，《福爾摩師奶》有驚喜！（螢幕截圖）

有新鮮面孔出現當然是好事，不過Judy透露自己只有少量鏡頭，在接受《香港01》訪問時，她說：「今次係第二次拍劇，都係客串性質多。」Judy長期有份主持的《學是學非》暫告一段落，而劇集戲份也不多，會不會在TVB很難見到她？「呢排其實都有拍其他綜藝節目，之前拍咗《粵講粵㜺鬼》，好似嚟緊嗰集會出街，同埋會上汪阿姐新節目做嘉賓。同埋趁呢後時間拍吓廣告，賺吓外快，哈哈！同埋我仲有做娛樂新聞台㗎！」大家不用擔心見不到Judy。

其實拍劇是Judy一直努力實踐的目標，除了在《愛·回家之開心速遞》飾演Venus，今次又有新嘗試，未知未來會否更側重戲劇呢？她說：「我其實今年都想入劇，都想試吓真正入劇組嘅生活，我都對拍劇好有興趣。可能等綜藝節目個邊嘅嘢拍晒，就會同公司提出，因為仲有啲新節目傾緊。」大家繼續等吓喇！

鄺潔楹Judy人靚聲甜，大家當然想見她多幾面。（IG圖片）