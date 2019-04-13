胡鴻鈞被傳態度囂張遭雪藏　網民質疑快約滿被「造」留言力撐！

人紅是非多！胡鴻鈞（Hubert）前年憑《降魔的》石敢當一角人氣急升，連帶他唱的主題曲《到此一遊》爆紅，在樂壇頒奬禮上奪得多個奬項。去年，他更在青春劇《救妻同學會》中，孖住劉佩玥首次擔正做主角！但最近就有傳他人氣急升後，恃寵生驕開始變得目中無人，更指他自誇勁過林峯，結果遭唱片公司星夢娛樂掟入「雪櫃」！

繼許廷鏗離巢和鄭俊弘被爆背未婚妻暗撻何雁詩後，Hubert就坐正成為「星夢一哥」！不過盛傳Hubert恃寵生驕，即使有「男神」周柏豪加盟星夢，又有林峯回歸與星夢合作《使徒行者3》主題曲，但Hubert依然囂張，更被爆料曾大口氣自詡勁過林峯，最終因為態度囂張，被星夢掟入「雪櫃」，連原本由他主唱的重頭劇《鐵探》主題曲《鐵石心腸》都改由鄭俊弘接手，今年仍未出過新歌。

Hubert冇啦啦惹上是非！（IG圖片）

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對此，不少網友都留言力撐Hubert並質疑Hubert快約滿，是公司出招抹黑，「胡少就算真係有咁講，都係自信心爆棚，他的事實陳述，有咩問題。」、「佢本來年頭會出專輯，但因為拍劇所以推遲咗。」、「胡鴻鈞唱功的確比林峯好很多」和「咁都俾人做文章？」等等。

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而Hubert就在IG澄清：「正在拍攝劇集的我突然登上娛樂頭被，實在有一點驚訝。每天都進行拍攝的我，莫名其妙惹上一點點傳聞，唯一可以做的就是做好自己的工作。我很好，謝謝大家。」，他並hangtag寫下「#拍到天光之後睇到報導真係呆左一下」、「#即刻明白皇上拎住盒金莎既感受」、「#係咪整蠱我呀」、「#好啦繼續開工」、「#收工食個早晨全餐獎勵下自己好似都有得諗」和「#加大個油先」，看來Hubert對這個報道相當無奈！

Hubert在IG留言表示驚訝！（IG圖片）