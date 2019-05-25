現年44歲的男神吳彥祖（Daniel）早前一身運動look作客組合廿四味主持的網上清談節目《24/7TALK》，他一出場就自爆在今年3月時死過翻生，嚇得眾人呆一呆！

Daniel目前與太太Lisa S.和女兒定居美國加州，他講道：「我上個月爭少少就『瓜』咗！有一晚食完飯瞓覺，半夜12點幾突然之間醒咗係咁嘔，以為食錯嘢就等到第二日先睇醫生，醫生都以為食錯嘢，就畀咗啲胃藥同止嘔藥，食完藥之後都可以食到少少嘢都飲返水，但都唔係幾舒服。捱到星期六都仲係度痛緊……好『乸』痛，個胃好似俾人踢春X咁樣，每10分鐘就踢一次！此時，陳子聰就笑言Daniel鍾意玩SM，想不到Daniel即回：「有少少嘅。不過我真係未試過咁『乸』痛。」

邀請到吳彥祖嘉賓，廿四味成員都好興奮！（youtube截圖）

吳彥祖太忍得痛，令一眾主持大感驚訝。（youtube截圖）

事件發生喺4月金像獎前！（圖片來源：視覺中國）

Daniel又講道由於太太Lisa S.當時不在家，家中只有女兒和一名傭人所以沒有知道他有幾痛苦，經歷完10幾小時沒有喝水和20幾小時沒有小便後，Daniel知道事態嚴重就通知其家姐求助，家姐趕到後就送他入院：「醫生話我盲腸發炎，分分鐘爆咗所以要即刻開刀！醫生話通常發炎啲人一、兩個鐘就痛到頂唔順，唔明點解你捱到3日。跟住就即刻開刀，但攞唔到條盲腸出嚟，因為其他腸胃全部都腫晒，如果攞條盲腸出嚟就有機會整穿其他啲位，就會好麻煩。」

廿四味聽到過程都呆一呆！（youtube截圖）

好彩最後冇事咋！（圖片來源：視覺中國）

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最後，醫生沒有幫忙切盲腸，只是幫Daniel清潔以及要他吊足一星期消炎藥，Daniel更稱醫生做了10多年的盲腸手術，從未見過如此嚴重的情況！前前後後，Daniel足足9日沒有吃東西，瘦了15磅：「醫生話再等多一日就有機會『瓜』咗！」

Daniel仲話喺醫院睇電視都係食物廣告，搞到好辛苦！（圖片來源：視覺中國）

Daniel更透露Lisa S.知道自己入院後，即揸車10幾小時趕到醫院：「佢鬧爆我，因為同佢講電話我都冇講到咁犀利，冇同佢講痛到阿媽都唔認得。」

心痛死Lisa S.!（圖片來源：視覺中國）

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