【金像獎2019】吳彥祖楊千嬅重聚《新紮師妹》方麗娟區海文掀回憶

第38屆香港電影金像獎頒獎禮已經圓滿落幕，各得獎者固然係焦點，但典禮上嘅頒獎嘉賓一樣好有睇頭。吳彥祖（Daniel）近年長居海外，呢次專誠返港擔任頒獎嘉賓，孖住20年前作品《特警新人類》嘅拍檔謝霆鋒、馮德倫和李璨琛擔任「最佳視覺效果」頒獎嘉賓，一出席即刻喺網上洗版。但其實喺後台佢同楊千嬅合體，都令大家回憶返晒嚟﹗

吳彥祖專誠返港，《特警新人類》嘅拍檔謝霆鋒、馮德倫和李璨琛擔任金像獎頒獎嘉賓。（吳彥祖IG）

Daniel喺IG上載多張照片，有4位喺頒獎台上，以及後台所影嘅合照，並留言話好難相信《特警新人類》已經係20年前嘅事，仲問網友想唔想睇另一套佢哋幾位合作嘅戲。另外仲有一張同楊千嬅嘅合照，Daniel亦大讚對方Keep得相當好﹗一見到呢個組合，大家都不其然諗起《新紮師妹》中經典情侶檔，方麗娟同區海文。

Daniel上載同呢張合照引起網友無限回憶，千嬅亦留言呼籲佢快啲返香港拍戲，希望好快有機會再合作。（吳彥祖IG）

2002年嘅《新紮師妹》票房達1100萬港元，千嬅同Daniel當年更傳出戲假情真。眨下眼佢哋已經分別結婚仲做埋爸爸媽媽。呢次重聚唔止網友感觸，千嬅亦喺IG分享合照並留言：「最開心驚喜是遇見了「舊情人」區海文。相識於微時，超過20年了。雖然他大部分時間都在美國，但他一直努力及堅持自己的演藝事業，甚至當上製作人，他的作品 #intothebadlands 很精彩，看到整個劇組團隊的用心和艱辛的拍攝過程，值得大家支持﹗希望及期待他回來多拍香港電影，we miss you，希望有機會再合作﹗」

方麗娟同區海文真係經典螢幕情侶﹗（網上圖片）

當年曾經傳出佢哋戲假情真。（劇照）