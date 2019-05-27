【媽媽唔易造】利嘉兒不幸兩次流產　感嘆8年求子路：好孤獨

由得獎監製張志明和編導岑應再次聯手合作的TVB真人騷《媽媽唔易"造"》正式開播，首集用「不育救星」作主題，講到現今香港樓價貴，工時長，香港人的生活壓力大而令更多人遲婚。節目更邀請曾經歷過兩次流產的利嘉兒（Lily），分享自己與丈夫8年的艱辛求子之路！

現年45歲的Lily在36歲時才與劉姓商人Bong結婚，雖然二人婚後馬上開始造人大計，但結婚初期就發現子宮肌瘤，雖然在手術後休養兩年成功懷孕，但兩個月後就發現胚胎停止生長，Lily接受《香港01》訪問時就直言當時打撃甚大：「當時我都好自責，會成日諗點解會冇咗BB，係咪我做錯啲咩事？真係好難受……但醫生就解釋流產係很常見的現象，到第二次又冇咗，就冇咁難受。」

利嘉兒在節目上分享求子大作戰！（電視截圖）

Lily中西醫合壁，食藥針灸任何方法都試過！（電視截圖）

雖然過程孤獨，但Lily稱老公當時都會盡量抽時間陪伴自己。（受訪者提供）

Lily亦直認在求子路上相當難受且孤獨：「過程真係好孤獨，當時又要睇中醫又要睇西醫，每日嘅工作就係打針！當時根本冇人明白你，又幫唔到你。（過程最難受係咩？）心身都好難受，除咗要打排卵針，因為我嘅血型問題要打薄血針，打過嘅人就會知打薄血針係好痛，打完成個肚都會瘀晒，而且會『乸』住痛，日日都要打，一路打一路喊，打足幾個月。」

Lily稱見到BB，一切都值得！（受訪者提供）

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最後，當時年屆40的利嘉兒決定終極一擊去做IVF管試嬰兒，並在去年中秋前夕生下女兒Karyssa：「睇返轉頭，過程好痛苦但都好感激自己捱過咗！」而懷孕過程中，Lily亦透露被不少人潑冷水：「當時會有人話我陀緊B仲染髮同gel甲，當然朋友同屋企人嘅關心會接受，但我都會解釋畀佢哋聽呢個年代，好多成份係好天然，唔會影響到BB，事前我都做好多資料搜集先會去做。而且，醫生都會講媽媽嘅心情係最影響到BB，所以一定要保持良好嘅心態。」

幸福一家三口！（受訪者提供）

點撃下圖睇幸福一家三口！