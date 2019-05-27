【殘影空間】鄧麗欣演精神科醫生　直擊麻辣教師BabyJohn槍斃家長

由鄧麗欣及姜皓文主演，袁富華、謝君豪、張健聲、蔡瀚億（BabyJohn）、凌文龍及余香凝等多位好戲之人演出的新戲《殘影空間》最近正式開拍，而鄧麗欣及姜皓文，以及BabyJohn、王詩雅 （珠女）四人周日（26/5）便到了饒宗頤文化館拍攝。BabyJohn飾演的張老師飽受家長投訴，為了學生的前途，他決定於任教的學校舉行學生表演日時，準備以激進的手法「槍斃家長」，令珠女演的學生豆豆在內的一班學生及家長身陷險境。

BabyJohn在戲中令珠女（左）身陷險境。

為演活角色，鄧麗欣表示事前做足準備功夫，為專業名詞做了資料搜集。由於戲中接觸不少患有情緒病的角色，她坦言自己亦曾試過經歷情緒起伏：「我曾經也有不開心的時候，懷疑自己有情緒病，而今次演的角色亦要非常沉重，有時還會想哭。」至於姜皓文與珠女再於電影中合作，今次更演他的女兒，姜皓文於拍攝現場看到對方長大不少後，直言感到驚訝，並謂︰「今日要去救她，保護自己的女兒。」

此外，BabyJohn表示與電影公司有淵源，他說︰「回想自己第一次做男主角的電影，也是同一老闆夏雨邀請我的，自組新公司後，我的『第一次』都是給他，覺得很有意義。」