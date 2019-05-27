【勝利醜聞】YG社長梁鉉錫跟旗下歌手　邀25美女向富豪提供性招待

韓國男團BIGBANG前成員勝利早前改口承認涉及性交易，而前東家YG娛樂近日亦被指向商家提供性招待。MBC電視台節目《探索企劃Straight》昨晚（27/5）發布名為「追蹤YG梁鉉錫性招待嫌疑」的影片，預告今晚將會播出性招待案調查影片。節目組調查勝利經營的夜店Burning Sun爆發暴力事件前一個月，該店泰國VIP客人引發的性暴力事件，卻意外牽扯出梁鉉錫懷疑涉及性招待疑雲。

勝利早前承認涉及性交易，而前東家YG娛樂亦被指向東南亞富豪提供性招待。（視覺中國）

泰國VIP客人性暴力事件的受害者接受MBC訪問，指該名泰國客人為富商，與YG娛樂子公司YDX的理事過從甚密，理事相當照顧泰國富商，似是為對方擔任嚮導。《探索企劃Straight》更稱已掌握體證供，證明2014年7月梁鉉錫和YG娛樂旗下的一名歌手，在韓國江南區一間高級餐廳向兩名東南亞富豪提供性招待，而當時獲邀的女性更高達25名。

《探索企劃Straight》今晚將會播出梁鉉錫正招待事件調查過程。（《探索企劃Straight》截圖）

《探索企劃Straight》預告片逐格睇

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YG娛樂今日（27/5）回應韓國傳媒查詢時，全面否認有關指控。YG娛樂指雖然當時接受熟人邀請參與聚會，但並非提供性招待。《探索企劃Straight》今晚將會披露更多梁鉉錫性招待疑雲的細節，或許屆時將會掀起另一場風暴。