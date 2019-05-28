【倚天屠龍記】黃衫女子趙櫻子靚過陳鈺琪　網民指心機婊影響星途

無綫熱播的新《倚天屠龍記》，近日成為不少劇迷焦點，尤其是最美趙敏陳鈺琪及最美周芷若祝緒丹，二人話題度十足。但其實劇中又何止這兩位美女，飾演楊過、小龍女後人黃衫女子的趙櫻子，顏值就不輸於兩位女主角，偏偏先後在《神鵰俠侶》及《倚天》登場也只是大配角，星途不似預期，以下為大家分析她未能上位的原因，確實相當可惜。

趙櫻子飾演楊過、小龍女後人黃衫女子，武功深不可測。（趙櫻子微博圖片）

趙櫻子是90後美女，今年只得28歲，是中央戲劇學院表演系畢業，早於2008年演出舞台劇出道，首齣電視劇是2013年改編自《我和春天有個約會》的《愛在春天》，飾演藍鳳萍一角。近5、6年間演出過多部作品，但均是以配角綠葉為主，而她演出的金庸作品，先後有《神鵰俠侶》的程英及《倚天屠龍記》的黃衫女子，為何顏值甚高，又出身在演藝名校，卻始終未能突圍而出？原來她出道後總是有不少負面新聞纏身。

趙櫻子顏值不輸陳鈺琪、祝緒丹，卻只能淪為配角綠葉。（趙櫻子微博圖片）

趙櫻子被指扮暈博搶Fo經過：

趙櫻子曾經以趙韓櫻子藝名拍劇，甚至有網民以為她是日本人，但她之後卻突然改名成趙櫻子，而本身屬於美女的她，卻美得過於工整標準，包括大眼睛、瓜子臉，每每在拍劇時遇上其他女角，難免令她面目變得模糊，在新《倚天》中網民談論陳鈺琪、祝緒丹，甚至是飾演楊不悔的孫安可，卻總是不會談論趙櫻子。

以下是趙櫻子美顏Look：

+ 11 + 10 + 9

不過趙櫻子最大的演藝死穴，是被網民定位為「心機婊」，指她不時製造話題增加曝光機會，於2017年出席某個活動行紅地毯時，她突然不適暈倒，成為全場焦點，之後卻被網民揶揄她扮暈博出位。另外，她跟鹿晗女友關曉彤，於2017年曾合作《極光之戀》，她在微博上載三張跟關曉彤的合照，配文寫上「對不起」，讓網民一頭霧水，卻成功製造話題，更有網民指她合照時只為自己修圖，用心相當險惡。趙櫻子被負面新聞纏身，要升上一線，看來要先想辦法為自己漂白。