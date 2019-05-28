內地最靚星二代新相曝光網友瘋傳　14歲小蘋果嚇窒急刪微博內容

汪峰與章子怡於2015年結婚，兩人除了育有一女汪璟怡（醒醒），還有他同前妻葛薈婕的女兒汪曼熙（小蘋果），最近在內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行》第二季中，章子怡也時常分享家庭的生活點滴，一家四口幸福美滿。

日前，汪峰大女兒小蘋果的近照在網絡曝光，14歲她皮膚白皙，留有一頭齊肩短髮，紮起哪吒丸子頭，身穿藍色T-shirt，擦上紅色唇膏，與友人在超市拍照，無論眼神定pose都非常到位，時髦又俏皮，隨性不失個性，令網友不禁感歎「女大十八變」，大讚她「繼承了媽媽的美貌」、「有媽媽的模特兒基因」、「顏值很高」等。

不過照片曝光之後，可能太多人關注，沒多久之後，有網友發現小蘋果的微博已經全部內容刪除。

14歲的小蘋果比起以前褪去了小小baby fat，哪吒丸子頭與隨性的穿搭彰顯個性。（微博@來個八卦）

小蘋果生母葛薈婕。（微博@葛薈婕Ge）

小蘋果的生母葛薈婕是一位模特兒，出身於1987年，18歲時為汪峰誕下一女，19歲兩人離婚，小蘋果由汪峰母親撫養。章子怡雖然作為繼母，但與小蘋果相處融洽，視如己出，給予對方無限母愛，兩人在第一次見面時，對方便稱她作「媽媽」，令章子怡也倍感幸福。

雖然章子怡作為繼母，但與小蘋果相處融洽，更受到對方認可，真是相當興奮。（微博@稀土部隊）