【康城影展】章子怡與王家衛首合作感害怕：完全沒有安全感

內地演員章子怡是史上首位獲得華語電影主要獎項，香港電影金像獎、金馬獎、百花獎、華表獎、金雞獎最佳女主角的大滿貫得主，她近日帶著這些輝煌的經歷受邀參加康城影展的「大師班」，並是首位獲邀的亞洲女演員。她在座談會中講到自己作為演員的職業生涯中，跟李安、王家衛等著名導演合作的經歷及感受。

章子怡受邀在康城影展「大師班」分享自己入行超過20年的經歷。（gettyimages）

李安執導的《臥虎藏龍》（2000）是今屆康城影展沙灘展映的電影，於是章子怡在座談會講起自己與這部電影的緣分。她憶起當年在中央戲劇學院讀大二，剛拍完第一部電影 - 張藝謀的《我的父親母親》，就主動投履歷到《臥虎藏龍》劇組，但據說副導演看了一眼，就把照片扔了，然後靠張藝謀給李安打了個價值連城的電話推薦章子怡，她才獲得試鏡機會；後來便開始了為期兩個月的武術訓練，期間還一直有不同的女生來見導演，章子怡說：「我很明白，大家都是來面試同一個角色的。」

《臥虎藏龍》當年在國際的成功讓章子怡人氣飆升，也令她成為一個能文能武的演員。（電影劇照）

章子怡又分享了拍電影《2046》（2004年）是第一次跟王家衛導演合作，而王家衛在片場也總是戴著標誌性的墨鏡，以致她從未看到王家衛的眼睛。她記起拍攝期間的艱辛：「每一天，我梳妝，做頭髮，畫眼線基本要用三個半小時髮型是由一個60多歲的老師傅來做，我每天要在蒸汽桶裡蒸1個小時做頭髮，這就是王家衛對於造型的要求，是這麼來折磨我們的。」



在三個半小時的準備時間裡，章子怡沒有可以準備的劇本，就請經紀人買瓶清酒回來：「因為我害怕，我害怕見到看不到眼睛的王家衛；害怕整個拍攝環境是廣東話，我幾乎一個字都聽不懂；害怕不知道自己的角色是什麼，完全沒有安全感，讓我覺得自己特別像被燒到盡頭的野草，在特別惡劣的環境中，能夠生存下來」。

章子怡在《2046》中的旗袍造型令人印象深刻，原來背後耗費了很多時間和心機。（電影劇照）

章子怡與王家衛的第二次合作，就是在2013年的《一代宗師》，章子怡說：「拍《一代宗師》時是我人生最不順利的時候每一天，我都在焦慮和憂鬱的狀態下工作。有一天，我把他請到了休息室說，你能不能給我放一個假。我記得當時他抱著我說，你什麼時候願意回到片場，我等著你。」王家衛不計製作成本，顧及章子怡的狀態令她感到十分溫暖，後來二人成為一輩子的良師益友；；章子怡懷孕5個月的時候，王家衛也是第一個知道喜訊的朋友，她說：「我覺得這一生不僅拍了這麼多大師的作品，而且還能跟他們成為朋友，是我人生最大的幸福和財富。」

點擊圖輯看章子怡在康城影展的美麗造型～