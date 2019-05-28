林宥嘉完成香港站演唱會　老婆丁文琪預備驚喜︰化不可能為可能！

林宥嘉（Yoga）在剛過去的星期日（26/5）於紅館完成一連三場的「林宥嘉idol世界巡迴演唱會香港站」，他在演唱會上的精彩演出和精心設計的舞台效果令人目不暇給，看過的人都讚嘆不已，Yoga在台上精彩演出，原來太太丁文琪（Kiki）早已預備了一個大驚喜給他，低調但甜蜜的舉動足以讓人感受到Yoga背後的這個林太太的支持和愛護。

Yoga在IG寫了自己開完香港站演唱會的心情。（Instagram@yogalin_official）

Yoga昨日在香港站演唱會圓滿結束後在社交平台發文向大家分享感受，發放了一張idol演唱會團隊在結束演出後的大合照，並寫道︰「當追求一場『完美的演唱會』這個念頭在心中扎根，代表照片裡的這群人已經變成傻瓜。世上根本不可能『存在完美』，可是，他們卻已非常習慣日以繼夜對『不可能』宣戰。」又感謝購票入場的觀眾，希望大家向朋友分享這場演唱會的美好。最後，以「下一站，高雄」結尾。

Yoga發放了照片後的幾個小時，他的太太Kiki也同樣上載了同一張自行加工了的大合照。（Instagram@kikiting_official）

在他發文後幾個小時，他的太太Kiki也在IG上載了同一張照片，但在照片的最後方的一個女人頭頂上劃上了一個心心，原來那個正正是林太太本人，她寫道︰「我是Kiki，當想要給先生驚喜的念頭在心中扎根，就一定可以化不可能為可能。拍這張照片的時候宥嘉根本沒有發現Kiki就坐在他正後方的最後一個座位。謝謝保母和外婆的即刻救援，成全媽媽再看idol的心願。」Kiki原來暗暗地策劃了這場驚喜給Yoga，連他也不知道拍大合照的時候太太也在照片中！最後，她也以「好巧！我的下一站也是 高雄」完結，同一篇文章的格式還學足了Yoga的那篇，而且整張照片只標記了他，真的讓網民都感嘆Kiki的窩心，並說「你倆也太甜了吧！」。

早前Kiki在IG發放合照指二人慶祝結婚兩周年，非常甜蜜。其實細心的網民應該會發現其實他倆連IG的帳號也是用相同的pattern（yogalin_official和kikiting_official），而且Yoga只follow了了Kiki一個，細節之處足見二人的甜蜜。（Instagram@kikiting_official）

其實二人自一起後的甜蜜舉動一直都羨煞旁人，低調簡單的一點一滴都透露對對方滿滿的愛，他們自去年由倆口子變成三人的家後，Kiki更常常在IG分享兒子「酷比」的生活，雖然林爸爸正在進行世界巡演中，但間中都會看到他們外出享家庭樂，又看到Yoga帶孩子的日常，他們的愛情故事真的像童話一樣美好。

他們為兒子「酷比」舉辦的雙滿月派對。（Instagram@kikiting_official）

到底是什麼讓以前直接衝動的Yoga變成現在溫柔貼心的「奶爸」呢？相信背後的林太太功不可沒。雖然Kiki比Yoga大3歲，但無阻二人的發展，他們在2014年認愛，交往了兩年後男方向女方求婚，他們到日本輕井澤的新婚派對上，向對方說出終身的愛的承諾，Yoga在愛的宣言中說過自己是一個感性的人，而Kiki是一個有條理的人。所以有時女生的成熟可能就是收服對方，使對方改變的原因。Kiki也正好在當時陪著Yoga走過當兵和生活上的低潮，而Yoga也曾對台灣傳媒講過，喜歡女方的「淡泊名利」，或許就是這樣簡簡單單的Kiki吸引了她，他們平凡但深刻，平淡但不平庸的愛情成了對方的歸宿。這次演唱會Kiki的神秘驚喜，就正正看到她的可愛之處，貼心但不會為對方帶來壓力的低調放閃，女生是時候也向這位能收服歌王的林太太學習一下。

點擊下圖看看更多Yoga和Kiki的甜蜜點滴︰