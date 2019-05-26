林宥嘉演唱會獲偶像撐場興奮不已　陳奕迅台下怕醜比心心回敬愛意

台灣歌手林宥嘉昨晚（25日）於紅館舉行第二場《idol世界巡迴演唱會香港站》，全場座無虛席之餘，連偶像陳奕迅（Eason）都有現身台下，化身歌迷用行動支持林宥嘉的影片曝光後，惹來不少網民羨慕林宥嘉能追星成功！

林宥嘉於紅館舉行一連三場《idol世界巡迴演唱會香港站》。（陳志嵐攝）

林宥嘉昨晚的演唱會中，Eason全程低調地坐在台下欣賞，當林宥嘉在現場《說謊》時發現偶像後，唱到最後一句時，林宥嘉興奮地說：「最後一句大家可以唱小聲點嗎？讓Eason唱大聲點！」及後他難掩小粉絲的激動，在台上向Eason大比抱抱和愛心手勢，台下的Eason看到後害羞不已，更站起來向林宥嘉比心心回敬愛意。

Eason全程低調地坐在台下欣賞林宥嘉的演唱會。（微博圖片）

林宥嘉昨晚（25日）於紅館舉行第二場演唱會。（微博圖片）

林宥嘉一向都是Eason的歌迷，不但12年前參加《超級星光大道》時曾以Eason的歌曲參賽，直到成為歌手後亦一直以Eason為自己人生努力的目標。見到林宥嘉的努力終於獲得偶像Eason的肯定，不少網民紛紛表示很羨慕，大呼林宥嘉追星成功：「林宥嘉是人生贏家」、「只要能努力，idol也會來聽你的演唱會」、「好酸呀」。

林宥嘉難掩激動向Eason大比抱抱和愛心手勢。（微博圖片）

Eason站起來向林宥嘉比心心。（微博圖片）