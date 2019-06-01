【婚姻合伙人】高海寧永遠只有性感？　「唔可以怪大家咁諗」

高海寧（高Ling）初出道至今給人感覺以性感形象示人，但是近幾年會發覺到她收起性感，為能成為一名實力派演員直言下了不少苦功：「其實係呢方面公司幫咗我好多，畀咗好多唔同角色我去挑戰。我仲有四套劇集未播出，呢四套劇集唔需要賣性感，不過其實公司好少叫我去演性感角色，同埋我覺得我只要用心去工作，大家都會見到，咁就唔洗再刻意要求我性感，隨著時間大家都會見到我賣點唔再係性感。」

當年高Ling真係好博命。（網上截圖）

相信大部份觀眾都覺得高Ling得同性感，她亦不怪責大家對她的這個印象：「其實唔係我想Sell性感，而係大家對我印象係性感，我用咗很多時間去改變大家對我呢種睇法，當初的而且確唔可以全怪責大家，因為我選香港小姐時候喺去加勒比海，去咗十幾日每日都著泳裝，所以變成大家只會專注嗰個地方，定咗高海寧就係好性感。」

呢一年台慶高Ling嘅表演真係令人印象深刻。（網上截圖）

人生就是不斷學習，而高Ling學習的課題便是「看開」，當能夠看開很多事情生活上會變得有趣和順利，高Ling坦言：「我依家接受咗性感呢件事，性感對我嚟講係一個褒獎，因為好多人都同我講唔係每個女仔都可以做到一個性感感覺畀人嘅，咁我諗下都係嘅，同時間我覺得我性格屬於爽朗，另外同時我又畀人感覺性感有女人味，咁OK呀，兩個加埋唔錯，依家讚我性感我會同你講返聲多謝。」

高Ling做GYM都好性感。（網上截圖）