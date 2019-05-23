【婚姻合伙人】高海寧林秀怡上連登　無懼負評︰每條留言我都睇晒

網絡風氣盛行，網民的意見有時真係會對劇集好大影響的，不知道是否因為這個原因，吸引到TVB劇集《婚姻合伙人》女主角高海寧（高Ling）和女配角林秀怡上連登討論區同網民一齊瘋狂討論劇情和回應網民，兩大女神一出，幾天之內迅速推爆幾個post，果然威力強勁。

高Ling同秀怡喺劇中係好姊妹，被網民一同推為劇中兩大女神。（電視截圖）

事緣是高Ling突入連登討論區的《婚姻合伙人》post，寫道︰「我終於申請到連登A/C啦，大家好！我係高ling！我睇左好多日comments，好想回覆大家！就由呢個post開始覆啦！呢場戲我自己親身倒吊架！雖然有威牙，但坐係棵樹上面，向後訓落黎倒吊好得人驚同好辛苦架，睇我個樣就知！哈哈 」再附上自己拍攝倒吊樹上一幕的花絮照，參與討論。後來經網民要求，群情洶湧下，連秀怡都玩埋一份！

高Ling仲上載咗喺南京嘅素顏相。（網上圖片）

《香港01》記者向林秀怡查證，她證實帳戶是她本人，而高海寧在接受媒體訪問時，也曾透露此事。兩位不單止有靚樣，其實仲勁玩得，對於網民的提問，一於「冇有怕」，一一回應。女神一出，即刻來勁多正評，仲話對她們的好感度瘋狂提升！

點擊下圖睇吓佢哋點同用網民直接對話︰

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外界雖然對《婚姻合伙人》視為「倉底劇」，看低一線，不過輕鬆愛情小品有時可能更能「殺出重圍」，加上高Ling和秀怡兩個親自上討論區為劇集「另類宣傳」，實行同網民一齊睇劇，令更多人關注到劇集。依家仲有網民話要推到劇中另外兩位配角湯洛雯（靚湯）同埋黃淑儀（Gigi姐）上連登教大家煲湯，非常搞笑。

點擊下圖睇吓佢哋嘅靚相︰