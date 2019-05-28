【媽媽唔易造】一蚊Joe夫婦北上睇神醫求子　太太輸卵管奇蹟暢通

真人騷《媽媽唔易"造"》播出後反應熱烈，首集講到利嘉兒（Lily）經歷過兩次流產後，分享自己與丈夫8年的艱辛求子之路，深深觸動不少觀眾！最新一集，節目講到一蚊JOE（游莨維）與比自己大五年的太太Clara於2014年結婚後，二人求子心切，決定衝出香港，北上尋找「不育神醫」去解救他們，相當大膽！

一蚊JOE接受《香港01》訪問時直言二人結婚時，太太Clara早已過了女性懷孕的黃金期，在做產前檢查時更發現一邊的輸卵管堵塞，在安全起見下施手術切除一邊的輸卵管。二人更在醫生的建議下打算到台灣接受人工受孕，怎料又發現太太的另一邊的輸卵管亦堵塞，但此時太太就不願再切除輸卵管，二人開始明查暗訪東莞尋找「不育神醫」：「醫師開咗啲神藥，入邊到底係咩我哋由頭到尾都唔係咩嚟，淨係知每一次都要攞幾十包，而每一包都有條超過10CM長的蜈蚣喺入面，太太足足飲咗半年。（日日飲？）係呀，就算我哋去泰國都帶幾包藥去煲！（神醫係咪收天價？）」又唔係喎，一次14劑收二千幾蚊人仔。」半年後，Clara竟名副其實的「苦盡甘來」，輸卵管奇蹟地通了！

一蚊Joe與太太是相差五年的姊弟戀！（受訪者提供）

講起當年都膽戰心驚！（梁碧玲攝）

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以為一蚊Joe夫婦同東莞「不育神醫」的經歷已經好出奇？未算，雖然當時Clara的輸卵管通了，大大增加自然受孕機率。但由於二人年紀不少，所以依然決定做IVF試管嬰兒，但由於預算問題，二人毅然繼續北上尋醫：「香港最平都要16萬唔包Guarantee（保證成功），對於一個唔係搵好多錢嘅藝人嚟講都係一個負擔。台灣嗰邊個醫師又唔信我太太通返，泰國都好貴，結果就選擇返深圳羅湖做！」

二人都曾去到台灣睇醫生！（受訪者提供）

太太被診斷出不育症！（受訪者提供）

雖然羅湖的醫師收費平，但太太Clara要承受的風險亦相當大，一蚊Joe透露： 「衛生方面真係唔係咁好，好多時都唔知個醫生有冇洗手。（有冇戴手套？）我太太話冇，而且抽卵好多時都要打麻醉針，但醫生就話打完會睇得唔清楚，所以太太喺完全冇麻醉嘅情況下，抽咗13粒（卵子）出嚟，痛不欲生！但有8粒（卵子）得咗（成為受精卵），醫生亦一次放返3粒（胚胎）入去（子宮），最後，一撃即中，用咗4萬人仔！」二人終於成功有了愛情結晶，太太Clara並在2007年6月30日為一蚊Joe誕下兒子Morgan Yau。回顧二人兩年的求子之路，一蚊Joe感謝太太的的付出與犧牲：「我真係好佩服佢！」

【媽媽唔易造】利嘉兒不幸兩次流產 感嘆8年求子路：好孤獨

第一次照超聲波！（受訪者提供）

2016年11月6號確認有咗BB！（受訪者提供）

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