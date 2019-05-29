理科太太攬《復仇者》男神親密合照　理科先生急跑健身室

以分享科學知識而極速竄紅的Youtuber理科太太，近期轉型成為訪談主持，經常有機會訪問不少當紅巨星。近日她獲電影公司邀請到峇里島出席活動，一對一訪問《復仇者聯盟》「雷神」基斯‧咸士禾夫（Chris Hemsworth），另外還有「蜘蛛仔」湯荷蘭（Tom Holland），她與丈夫理科先生John一同赴會。

理科太太日前在IG更新動態，她曬出與雷神的親密相擁合照，身高170cm的她，站在190cm的雷神旁邊，比他矮了一個頭。平日以「面癱」著稱的理科太太，在雷神懷中難得地露出少女般的幸福笑容，果然面對男神連理科太太都把持不住。而其時先生還被請到外面等待，理科太太表示John事後淡淡的問她，「好抱嗎？」她回應：「還不錯！」

理科太太的先生John更經常被指撞樣池珍熙。（理科太太FB圖片）

理科太太指之後發現John下午馬上就跑去健身了，180cm的John是南加大藥學博士，外表忠厚老實，經常被網友指神似韓國男星池珍熙，不過看見太太與雷神擁抱，可能覺得受到威脅，所以努力健身。

理科太太與湯荷蘭（Tom Holland）合照，比起面對雷神的一身肌肉，對住蜘蛛仔的她，顯得矜持許多。（理科太太IG：@liketaitai）

理科太太訪問過的名人：