TVB小鮮肉搣甩「奀星」稱號榮升男三　8年前極瘦削如今變「肌佬」

無綫（TVB）經典作品《法證先鋒III》正於深宵時段熱播，昨晚（28/5）一集的結尾部份便上映了一場頗有張力的父子戲。劇集中，蔣志光飾演的鑑證主任在大學中碰見兒子朱敏瀚打人，事後蔣志光在朱敏瀚的宿舍中質問對方，期間朱敏瀚發脾氣大呻入讀醫學系壓力極大，不滿父親為何當初要求他讀醫，而蔣志光無意間發現兒子濫用會上癮且有害的麻黃素。

蔣志光和朱敏瀚在《法證先鋒III》中飾演父子。（《法證先鋒III》畫面）

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細心的觀眾或者會留意到，現年27歲的朱敏瀚在8年前首播《法證先鋒III》裏面絕對稱得上「面無四両肉」，以及「身形單薄」，好難想像到如今的他已經變成一個大隻仔，繼袁偉豪、張振朗和余德丞之後，投身「肌佬」行列。

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朱敏瀚絕對稱得上大隻猛男，與8年前判若兩人。（Instagram/@brianchu0523）

不知道是否身形改變的關係，朱敏瀚的星運都愈來愈好，本身只是「TVB御用細佬」的他戲路僅局限於做學生哥和主角細佬。不過，朱敏瀚在6月24日播出的新劇《好日子》裏面擺脫宿命，不但有自己的感情線，更終於一嘗做哥哥的滋味，飾演簡淑兒的兄長。最近，他更憑《極道怪咖》角色榮升第三男主角。

「TVB御用細佬」朱敏瀚終於憑《好日子》的角色升呢做哥哥！（brianchu0523）

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人紅就自然是非多，早前朱敏瀚便被指介入余思霆和天堂鳥成員Tyrese的戀情，更是兩人分手的主因，不過朱敏瀚和余思霆均否認相關說法。朱敏瀚早前接受《香港01》訪問時便指自己不會再回應有關報道：「我同佢（余思霆）有共識工作行先，比較低調處理，所以拍拖都冇即刻同人講，我覺得咁樣低調對工作同感情都好同最健康，但關於其他人嘅事我就唔回應都係最好嘅回應。」提到不少報道指他是「奀星」，他更大方地指自己已經習慣了這個稱呼。