新垣結衣田中圭齊現身　賀人氣編劇野木亞紀子獲頒向田邦子賞

日本「第37屆向田邦子賞」周二（28/5）於東京舉行，今屆得主是近年作品屢獲好評的著名編劇野木亞紀子，她憑去年播出的NTV劇集《無法成為野獸的我們》獲頒這項殊榮。曾經4次演出野木作品的新垣結衣，連同《野獸》兩位拍檔 —— 松田龍平與田中圭一同出席頒獎禮，「結衣BB」更親自向野木亞紀子獻花恭賀。「結衣BB」坦言野木亞紀子很想獲得這個獎，但最渴望是由自己演出的作品獲獎，結果今次得償所願格外高興。「我和野木亞纪子合作了4部作品，但對她的創作，我還是會去思考如何能夠表達得更好，她是一個非常重感情的人，在故事中能感受到那份愛，所以我真的很崇拜她，作為第一大粉絲，期待今後會有更多作品出現。」

《無法成為野獸的我們》幾位主角：新垣結衣（左二）、松田龍平（右一）和田中圭（左一）皆有到場祝賀編劇野木亞紀子獲獎。（圖片來源：twitter）

新垣結衣曾4次參演野木作品，今次以自己有份主演的《無法成為野獸的我們》頒獎給編劇野木亞紀子，新垣結衣垣言得償所願，相當高興。（圖片來源：twitter@musicjpnews_mti））

《野獸》成績未如理想反令野木獲獎

同樣有份主演《野獸》的松田龍平則說：「我希望自己也可以像野獸一样，按照自己的想法生活，也想通過這個故事向觀眾灌輸這種訊息。期待野木亞紀子今後更加活躍。田中圭亦有現身會場，他直言有份獲邀出席相當興奮：「野木亞紀子一直在原創路上突飛猛進，對於自己能夠加入《野獸》團隊相當開心。我知道創作故事難度很高，但是好多人都在期待，所以請您加油，多寫劇本吧！」

野木亞紀子是近年人氣急升的著名編劇，除了《野獸》外，由2013年開始，由新垣結衣主演的《飛翔公關室》（空飛ぶ広報室）和《掟上今日子的備忘錄》（2015）、黑木華主演的《重版出來！》（港繹《給力！漫畫社》，2016），以及新垣結衣主演的《逃避雖可恥但有用》（港繹《僱傭妻子》，2016）和石原里美主演的《Unnatural》（港繹：《不自然死因研究所》，2018）兩套大熱作品均叫好叫座，反而《野獸》播出後成績未如理想，收視長期維持在個位數，觀眾口碑一般，但最終令野木獲頒這個獎項。

野木亞紀子近年劇集屢獲好評，雖然《野獸》口碑一般，卻反而令她獲頒「向田邦子賞」。（圖片來源；twitter）

「向田邦子賞」成立有因 北川悅吏子坂元裕二曾獲獎

「向田邦子賞」成立於1982年，旨在紀念空難中不幸罹難的作家向田邦子對劇本的貢獻，每年頒發一次，由前一年4月1日至當年3月31日期間播放的電視連續劇劇本中，由評審選出受獎編劇與劇本，鼓勵從事劇本創作的編劇家。過去36屆的得獎者從不重複，當中包括幾位香港觀眾熟知的日本編劇，計有北川悅吏子（《美麗人生》，1999）、坂元裕二（《我們的教科書》，2007）以及宮藤官九郎（《自戀刑警》，2010）。