【大叔的愛】田中圭手執鑽戒想求婚？　黑澤部長竟同第二個有咀戲

日劇《大叔的愛》去年播出後大受歡迎，掀起熱潮。電視台決定添食，原班人馬開拍電影版，宣布開拍《大叔的愛～LOVE or DEAD～》。 除了主角田中圭、林遣都和吉田鋼太郎繼續擔正，更有澤村一樹和志尊淳兩個新角色加盟演出，近日電影公司釋出最新預告及海報，似乎這集將會愛得更激烈。

先重溫一下黑澤部長跟春田田在日劇表白的一幕。（《大叔的愛～LOVE or DEAD～》預告截圖）

近日，電影公開最新海報及首條預告片，透露5個角色的複雜關係。電影將會延續日劇的結局，講述田中圭被調職到香港分公司工作之後，終於返回日本，跟男友林遣都和「大叔」吉田鋼太郎再續前緣。預告中可見，田中圭在其中一段，拿着鑽戒甜笑沉思，似乎在思考結婚的問題。但旁白就播出林遣都的聲音：「結婚？你認真的嗎？」吉田鋼太郎在電影中繼續迷戀田中圭，但同時又似乎會與澤村一樹有咀戲，再加上有志尊淳加入，五角戀令人很期待。

電影《大叔的愛～LOVE or DEAD～》將會在8月在日本上映，最新海報又有心心，更是一心型大火球。（《大叔的愛～LOVE or DEAD～》海報）

最新海報可見，五位男士穿上黑色西裝，後面爆出一個心型大火球，有氣勢得來，也相當搞笑，相信一班粉絲都急不及待入場看戲。日劇《大叔的愛》去年播出後叫好叫座，更包包辦多個電視劇大獎，成績非常出色。電影版《大叔的愛～LOVE or DEAD～》，將於8月23日在日本上映。

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