【4月日劇】福山雅治、山下智久、天海祐希有份！27套新劇大曬冷

2019年4月春季日劇新番筆記殺到！本月將有27部新劇陸續跟大家見面，有小編超鍾意的窪田正孝、龜梨和也、天海祐希、山下智久強勢回歸。呢個春天實在太幸福！

2019年4月日劇行事曆（DFTV數位未來提供）

1.《夏空 なつぞら》

故事簡介：一個關於戰爭中的女孩和父母的故事。奧原夏與養父一起移居北海道十勝，她受到大自然的洗禮而茁壯成長，以日本動畫草創期為主題。

（《夏空 なつぞら》官方宣傳海報）

主演：廣瀨鈴、岡田將生、草刈正雄、松嶋菜菜子、藤木直人、吉澤亮 等 首播日期：2019年4月1日 編劇：大森壽美男 時間：NHK綜合台 NHK G 晨間小說連續劇 逢週一至六 8:00-8:15

2. 《狂賭之淵 season 2 賭ケグルイ season2》

故事簡介：講述美少女轉校生以瘋狂賭博及顏藝決戰支配校園的故事。

（《狂賭之淵 season 2 賭ケグルイ season2》官方宣傳海報）

主演：濱邊美波、高杉真宙、中川大志、森川葵、松村沙友理 等 首播日期：2019年4月2日 編劇：高野水登、英勉 時間：TBS 火曜深夜25 逢週二 01:28-01:58

3. 《對面的話題家族 向かいのバズる家族》

故事簡介：描述圍繞SNS家族的崩潰與再生的家族劇。星的家族包含雙親與弟弟共四人，乍看之下是一般的幸福家庭，星在夜晚化身為網絡正義戰士，發佈批判現實工作的炎上影片，成為話題人物。

（《對面的話題家族 向かいのバズる家族》官方宣傳海報）

主演：內田理央、高岡早紀、白洲迅、木下隆行等 首播日期：2019年4月4日 編劇：Magy 時間：日本電視台 NTV 木曜夜劇 每週四 23:59

4. 《昨日的美食 きのう何食べた？》

故事簡介：描述一對男性情侶為了存夠養老基金，要如何能食平DD又食得好？

（《昨日的美食 きのう何食べた？》官方宣傳海報）

主演：西島秀俊、內野聖陽 等 首播日期：2019年4月5日 編劇：安達奈緒子 時間：東京電視台 TX Drama 24 每週五 00:12

5. 《鏡像雙胞胎 Season1 ミラー・ツインズ Season1 》

故事簡介：劇情描述一對雙胞胎兄弟在10歲時，當中的哥哥被誘拐。經過20年後，弟弟為查明真相已成為刑警。兄弟的父親上節目求助於觀眾，提供線索的男人被傷害，在犯罪現場遺留的毛髮經DNA比對與圭吾雷同，證據顯示哥哥還活着…

（《鏡像雙胞胎 Season1 ミラー・ツインズ Season1 》官方宣傳海報）

主演：藤谷太輔、倉科帖奈、高橋克典、石黑賢 等 首播日期：2019年4月6日 編劇：高橋悠也 時間：東海電視台 逢週六 23:40

6. 《X光室的奇蹟 ラジエーションハウス》

故事簡介：以醫院的放射科為舞台，描述醫院放射師與診斷影像的放射醫師的故事。

（《X光室的奇蹟 ラジエーションハウス》官方宣傳海報）

主演：窪田正孝、本田翼、廣瀨愛麗絲、鈴木伸之 等 首播日期：2019年4月8日 原作：橫幕智裕 時間：富士電視台 CX月曜 逢週一 21:00-21:54 （首集加長30分）

春天實在太幸福！4月全新日劇唔止以上，仲有天海祐希、山下智久、福山雅治、田中圭、中山美穗、玉木宏、柴崎幸等有份主演的新劇推出，按圖睇仲有21套咁多▼

+ 17 + 16 + 15

【本文獲「數位未來DFTV」授權轉載。】

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁