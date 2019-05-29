【倚天屠龍記】陳鈺琪祝緒丹三劇在手鬥餐死　成幕後老闆角力賽？

無綫熱播內地劇《倚天屠龍記》愈播愈緊湊，當中兩大女主角趙敏（陳鈺琪飾）同周芷若（祝緒丹飾）就最受港男歡迎，其一舉一動都廣受網民關注同討論。在戲內她們是情敵喜歡張無忌（曾舜晞飾）之外，在戲外的她們其實都是競爭對手，畢竟身為同性質女星想爬上一線位置就一定要擁有好資源。

陳鈺琪同祝緒丹因為《倚天屠龍記》而紅遍兩岸三地。（《倚天屠龍記》微博圖片）

不謀而合地她們兩人的老闆就是昔日的好姐妹唐嫣（陳鈺琪）同楊冪（祝緒丹），貴為內地一線女星的她們為了捧紅自家簽約藝人，亦可以話出盡全力。就在今年陳鈺琪同祝緒丹均有好資源，各有三劇在手（待播中）均是女主角，局面看似難分高下，其實細心一看祝緒丹有機會再跑出，皆因她主演的《一身孤注擲溫柔》有金馬影帝阮經天加持，而且演員陣容亦相當強大中港台結合，自自然然吸引度大增。

楊冪同唐嫣難道在背後角力？（楊冪﹑唐嫣微博圖片）

自簽約唐嫣之後陳鈺琪星途大開，除了在《倚天屠龍記》首次擔任女主角之外，在接下來的三劇中《私立蜀山學園》﹑《兩世歡》﹑《月上重火》均是做女主角。其中除了《私立蜀山學園》是網劇之外，其他兩部劇均是電視劇。

一向以拍古裝為主的她所主演的《兩世歡》﹑《月上重火》都是古裝。前者講述了她飾演的原清離是一位女捕快，女扮男裝的她同誤打誤撞做了懸尉的景辭（于朦朧飾）合作齊齊查案，沒想到當中離奇地揭開了各自的身世，因此二人決裂為感情帶來了考驗的故事。而男主角于朦朧亦是近年古裝劇的新寵，英俊的臉孔有「古裝美男」之稱，網友們對於他們是次合作都大表興趣，一個貴氣不凡一個清麗脫俗，十分期待播出。

《兩世歡》中陳鈺琪飾演一位女捕快。（兩世歡微博圖片）

另一部《月上重火》陳鈺琪都是拍住男新人30歲的羅雲熙，在是次劇集中她又再一次飾演一名打女飾演重雪芝，在她被趕出重火宮之後多次遭到殺害，一路上幸得上官透（羅雲熙飾）照料，之後二人產生情愫結為夫婦，揭穿了為害武林的幕后黑手，使江湖回歸平靜。眼見兩劇均是電視劇絕大機會在各大衛視台播出，但男主角的名氣似乎弱小，比起祝緒丹有金馬影帝加持效果的確是差了一些。

陳鈺琪在《月上重火》中將會不停打鬥。（月上重火微博圖片）

逐格睇陳鈺琪三劇劇照：

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祝緒丹有影帝加持略勝一籌

祝緒丹今年三部劇中有兩部均是網劇包括《初戀愛》﹑《心宅獵人》，局面上看似陳鈺琪略勝一籌，不過她一部電視劇的男主角就已經撐得起整個局面完勝。在《一身孤注擲溫柔》中男主角就是金馬影帝阮經天，去年他同楊冪主演的《扶搖》紅遍大江南北，令他人氣再次急升，今次帶領祝緒丹在戲中飾演情侶相當有睇頭。另外，該劇還請來台灣偶像級人馬王傳一﹑秦漢﹑香港藝人伍詠薇等加盟，演員陣容相當強勁。

阮勁天加盟相助合作飾演軍官隊長（《一身孤注擲溫柔》微博圖片）

在《一身孤注擲溫柔》中祝緒丹飾演顧婉凝是一位大學生，個性外柔內剛的她在一次機緣之下結識了軍隊長官虞浩霆（阮勁天飾）。之後二人互產情愫，沒想到二人就被別人利用離間了感情製造了誤會。再之後他們又相遇走在一起，共同投身維持中原地區的和平出一分力。該劇是一部有年代感的大戲，祝緒丹擺脫古裝劇影子嘗試新角色，給予觀眾一種新鮮感是一大突破。兩大小花表面上鬥個你死我活，其實在背後根本就是兩大老闆在角力。

祝緒丹做大學生令人期待。（Sueting-舒婷微博圖片）

逐格睇祝緒丹三劇劇照：