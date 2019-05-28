【創造營2019】祝緒丹陳鈺琪鬥跳唱　點解網友會睇到嬲豬？

無綫熱播內地劇《倚天屠龍記》愈播愈緊湊，當中最為觀眾熟悉的一段故事就非趙敏（陳鈺琪飾）﹑周芷若（祝緒丹飾）同張無忌（曾舜晞飾）的三角情莫屬。而身為情敵的趙敏同周芷若除了在劇集中鬥個你死我活之外，最近她們還鬥到上內地綜藝節目《創造營2019》，化身助演嘉賓又唱又跳帶給觀眾不少驚喜。最後陳鈺琪以13.6%略勝祝緒丹一籌，不禁令人覺得周芷若到底都是輸給趙敏的（劇中趙敏同張無忌有情人終成眷屬）。

《倚天屠龍記》中趙敏同周芷若均愛上張無忌。（《倚天屠龍記》微博圖片）

陳鈺琪同學員互動，令不少男士妒忌。（《創造營2019》微博圖片）

在最新一集《創造營2019》中陳鈺琪就帶領助演《敢》這一組的七位男學員，而這一首歌是略帶輕快帶有舞蹈的，對於要在舞台上開金口唱歌同獻舞，陳鈺琪自己都略帶緊張，有自知之名地說道：「其實作為嘉賓來說，因為我自己的經驗不足，更多的時候是他們在來幫助我，反正就是敢不敢。」所以為免連累一眾學員她都提前去學習。

陳鈺琪的眼神充滿演技。（《創造營2019》截圖）

遂格睇陳鈺琪唱跳照：

+ 6 + 5 + 4

到了正式表演的時候，她梳著長馬尾身穿全黑色套裝，露出一雙修長美腿，一出場令在場男士嘩然四起。在學員演唱到一半的時候，陳鈺琪非常美麗地從舞台旁慢慢走出來，帶有演技地同各位學員互動，掀起整首歌的高潮位。而最令大家意想不到的是，她在最後部份竟然開金口唱歌，聲音溫柔甜美非常有自信，最後結束時同男學員互相依靠對望這一幕，更令在場男士們妒忌，就連網友都睇唔過眼紛紛留言：「酸死了」﹑「放開她」﹑「我要心肌梗塞了」…雖然整段歌曲她表演佔的比例比較少，只是行行企企被形容是「花瓶式表演」，但就正正因為一個「靚」字網友們亦不介意，更對她在這首歌表演的演技有讚無彈，特別在於她眼神非常打動人心，大家留言指出：「瘋狂心動」﹑「眼神也太撩了」﹑「最棒眼神戲」…認為眼神表演是全場最佳的。

祝緒丹大晒古典舞好功底。（《創造營2019》截圖）

祝緒丹的助演略輸陳鈺琪。（《創造營2019》截圖）

而同樣被稱為「花瓶式表演」的還有祝緒丹，她助演《宣言》這一組六位男學員。同樣梳著馬尾的她亦選擇了露長腿的衣服登場，一身粉紅色穿搭在舞台上十分亮眼。而為了演繹好這一首歌，她事前亦同學員們齊齊練習，更大晒古典舞好功底，令學員們顯得相當驚訝。在是次表演中，她專長的古典舞完全不能大派用場，只是美麗地行行企企就可，但明顯地舞蹈部份被陳鈺琪跳得精彩，眼神亦有互動交流，可是整體表現上觀眾都是比較喜歡陳鈺琪這一組，這或許就是觀眾緣吧，所以最終她取得12.1%分數比陳鈺琪的13.6%略低一些。最終不禁令人覺得周芷若是命中注定輸給趙敏的。

陳鈺琪最終以13.6%分數略勝一籌。（《創造營2019》截圖）

逐格睇祝緒丹唱跳照：