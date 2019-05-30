容祖兒翻唱《勇氣情歌》報答關智斌　MV出土絕密合照

容祖兒同關智斌（Kenny）早前一同去日本拍了一系列「斌祖二世古」滑雪片，祖兒同Kenny在北海道的最後一天，來了一場深情對話，因此勾起Kenny一件連自己都已經忘記的事，就是十幾年前，他為着當時備受委屈的祖兒寫了一首《勇氣情歌》。

當日在北海道 ，當祖兒得知Kenny為自己寫歌，表示希望可以在演唱會上唱呢首他為自己寫的歌。（《斌祖二世古 Pretty Crazy 》影片截圖）

祖兒沒有想過Kenny會寫首歌給自己，當她回家靜心欣賞這首歌時，感動得「起雞皮」。為了報答Kenny這個窩心舉動，祖兒回到香港後就即刻入錄音室重新演繹《勇氣情歌》。這首祖兒版的《勇氣情歌》MV日前終於上架，內容非常有心意，祖兒專登找了很多與Kenny多年來的合照放入MV，有些連Kenny自己都未見過。

Kenny見到Joey這樣重視自己的歌，發長文表示很感動，非常有愛。（關智斌IG：＠Kennyjr）

看完MV的Kenny深夜發文，解釋這首歌的出現，「有一年在頒奬禮她給觀眾發出噓聲的時候，想着想着就猛然想起寫勇氣情歌的因由」，寫完首歌後Kenny有想過跟祖兒講，但覺得有點唐突，所以最後都係藏於心底，「我們在這個大家庭成長很多年，比較偏向於心照不宣，有什麼不開心就會慰問兩句然後就唱K食飯轉換心情，等你能量滿滿瞓醒一覺再重新出發……上天的安排有時很有趣，有時候你以為做的東西是徒勞無功，又或者有的時候覺得白費心血……他會用一個很有趣的方法告訴你，天道酬勤！容祖兒就是一個最好的例子 。」看到post的祖兒亦都留言話：「這一刻只想在你懷中大哭一場。」真係非常有愛！

點擊圖片看更多祖兒同Kenny的絕密合照：