G.E.M.鄧紫棋拍片上演3分鐘換妝大法　大玩美圖濾鏡獲讚可愛

化妝幾乎是每個女仔的必備技能，但每次出門前要花心思花功夫打造一個妝容，都會令不少人大呼好累！不過隨着科技發展，想在鏡頭前保持靚靚的一面，無需化妝，按一個掣，就可以即刻變靚！最近身在美國洛杉磯的鄧紫棋（G.E.M.），在微博上載了一條影片，分享自己喜爱的妝容，更上演「3分鐘換妝大法」，全靠美圖軟件。

鄧紫棋（G.E.M.）拍片分享3分鐘換妝大法。（GEM鄧紫棋微博影片截圖）

素顏出鏡的G.E.M.，戴上眼鏡顯得稚嫩了不少，並笑言因為懶所以不想花45分鐘化妝拍片，所以今次她就利用美圖軟件中的各種濾鏡，試了數十種妝容，包括「愛心妝」、「雀斑妝」、「酒窩妝」等等，粉絲可以透過影片一睹G.E.M.幾十個不同的Look，不過大家最喜歡的還是在影片最初以素顏眼鏡造型上陣的G.E.M.！

G.E.M.一連試了數十種妝容，越玩越投入！（GEM鄧紫棋微博影片截圖）

G.E.M.在片中還展示了自己右眼眼皮的一條疤痕，她透露因為小時候不小心撞到而留下疤痕，由於傷口非常接近眼球，所以相當危險，當時G.E.M.媽媽更表示若然需要捐眼球的話，願意捐出自己的眼球，母愛果然偉大！雖然留下一條疤痕，但G.E.M.在影片最後就表示：「真正的美麗是從心開始，你真的喜歡自己，真的接受自己，你才會散發出一種自信，是別人也覺得好看的。」

G.E.M.透露自己右眼眼皮有一條疤痕，當時媽媽更表示願意捐出眼球。（GEM鄧紫棋微博影片截圖）

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