【鳳弈】黎耀祥首部內地劇被瘋狂嫌棄　女主角何泓姍令視帝失手？

隨著內地「限古令」慢慢解禁已經開始有不少古裝劇陸續上架，最新一套就有由視帝黎耀祥有份演出的《鳳弈》。而這一部電視劇亦是他出道多年以來首次參演內地劇集，而且是古裝劇，未播的時候深受劇迷期待。

沒想到自首播後令劇迷相當失望，皆因女主角何泓姍的演技令人十分出戲，被網友批「有顏沒演技」，即使有視帝加盟都難以拯救，不少劇迷都紛紛選擇棄劇。但好在有很多網友都替黎耀祥感到不值，表示處女作只是敗在男女主角手上，期待他下次有精彩的新作品。

黎耀祥出道多年在內地拍攝首部劇集《鳳弈》飾演太監郎坤。（《鳳弈》微博圖片）

2009年一部《巾幗梟雄》除了令黎耀祥演藝事業達到高峰之外，他亦因為該劇而令內地觀眾為之認識，直到現在仍然有不少內地觀眾叫他「醒哥」。而適逢他出道多年首次在內地拍劇，大家都非常期待他的新作《鳳弈》，他在劇中飾演郎坤，是一名唯利是圖的太監，身為皇后身邊的大紅人，他不斷保護對方，更不惜同謀士魏廣連場鬥智，但他偶爾亦會與皇后內訌，這種雙面人角色，對祥仔而言絕對駕輕就熟。

正因如此，《鳳》首播以來，觀眾大家完全沒有質疑過黎耀祥的演技，無論要裝委屈﹑霸氣或是奸險，都發揮得淋漓盡致，特別在於他的眼神靈活自如令人睇得特別投入，網友都紛紛留言：「喜歡超傲嬌的朗大人」﹑「演技超讚」﹑「不愧是老戲骨」﹑「目光殺人」…… 幾乎對他有讚無彈。

黎耀祥的眼神特別有戲。（微博圖片）

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何泓姍演技稚嫩 感情戲太浮誇

雖然黎耀祥好演技令人有讚無彈，可是他仍然難令該劇起死回生，事關女主角的演技拖累了他。該劇找來新人演員何泓姍做女主角，而男主角則找來徐正溪。在首播幾集以來劇集大多集中在男女主角感情線，而女主角對於男主角的傾慕演得太過浮誇，好多時都是同一個表情甚至於眼神空洞無光，令網友覺得有Angelababy的影子在；而徐正溪演技雖然不及黎耀祥，但他在情感戲動作中是非常到位的，將魏廣機敏睿智的一面表現得非常好，這一點網友們都大讚。

畢竟男女主角是一體，男主角有戲，但女主角不停被批評是「有顏沒演技」的演員，令觀眾看得心理不平衡，紛紛棄劇，網友留言：「何泓姗演技卻並不爭氣」﹑「女主的演技有點浮誇」﹑「好我拔草了」…… 正因為女主角的問題，黎耀祥首部內地劇失效支持他的劇迷都替他感到可憐。

女主角何泓姍的演技令人十分出戲。（《鳳弈》微博圖片）

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