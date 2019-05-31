姚子羚與二奶對話錄音流出　前妻Sarika：同我一齊冇影床照

姚子羚早前戀上夜場前董事楊偉文（Raymond），當中更被傳媒爆出床照兼被指做了「三奶」，事件發酵數日後，姚子羚就隨即公開回應，表示已經與Raymond分手，而當時Raymond亦已跟太太分居，所以自己並是「第三者」。不過今日又有傳媒收到疑似子羚與事件中的圈外「二奶」對話錄音，以及姚子羚與Raymond在床上下的其他合照。楊偉文（Raymond）的前妻，蔡宛珊（Sarika）今日接受《香港01》訪問時，問到離婚原因時，就欲言又止的說：「都唔係淨係一樣嘢（先離婚）。」

早前姚子羚才為戀上人夫解畫，今日又有疑似她與「二奶」的錄音對話爆出。（資料圖片）

就著今日（5月31日）的報道，正與林盛斌（阿Bob）在澳門工作的蔡宛珊（Sarika）。問到對姚子羚與「二奶」這段錄音是否知情時，她就回答《香港01》記者說：「我唔想評論佢係咪好多女伴，離婚之後，我都冇再去諗，或者研究、又或者去理呢啲事。」離婚原因係因為「二奶」、「三奶」？她說：「都唔會係淨係一樣，好難去解釋你知我哋點解分開，唔會係單單一個原因就去結束一段婚姻嘅。」



疑似姚子羚與二奶對話再流出 「爆料閨密」直指姚甘心做三奶



Sarika回應「姚子羚事件」︰佢哋幾時一齊，我都唔回應喇

Sarika表示離婚原因不涉及第三者。（IG圖片 / sarikachoy）

事件起末傳送門：

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她續說：「同佢一齊嘅時候，我哋感情都好好，佢對我都好好。分開係因為生活上嘅分歧，價值觀上嘅分歧，其實有好多嘢，都唔知點講。（因為佢有第三者？）我唔想大家Focus喺呢樣嘢上面，男男女女，唔多唔少都會有感情問題嘅，但係呢個就唔係（我同Raymond）分開嘅原因。我20歲就識佢識咗都10年啦，係經歷咗好多嘢先結婚。」分居前有否發現蛛絲馬跡？「分居前，我覺得佢冇背住我同任何女仔或者女人有任何越軌行為。至於嗰段錄音係咪真嘅呢？我諗都應該係真㗎啦，因為都流咗出嚟，都係佢把聲，我只可以咁樣講。」

+ 3 + 2

對話流出後，會否覺得被Raymond欺騙感情？Sarika回答說：「唔會，我好真心咁講，一齊嘅時候佢對我好係真嘅。」分居後還有見面？「仲有見面同接觸嘅，因為分居之後，佢都一直有嘗試緊（復合），同埋我哋有共同物業，有一齊撫養媽媽，直至到而家都有聯絡。」Raymond喜歡拍床照？「佢唔係好鍾意影床照，我哋從來冇影過床照，或者拍片，乜都冇，從來都冇呢啲咁嘅嘢。」