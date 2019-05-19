姚子羚現身交代事件：我都唔想深究呢啲相點流出嚟

姚子羚於今日被爆出與蘭桂坊夜場「Dragon-I」董事人夫Raymond偷偷拍拖多時，而男方太太為Bob公司旗下，現年34歲的中印模特兒，經常於澳門擔任活動主持的蔡宛珊（Sarika），更有消息指出Raymond還有一名「二奶」，所以姚子羚竟然變成「三奶」。不過，有最新消息指其實Raymond已經與Sarika辦好離婚手續，但卻背著姚子羚繼續跟圈外「二奶」來往，姚子羚不甘被騙提出分手，卻爆出此事，今日姚子羚為事件作出交代。

姚子羚現身交代事件，一個月多少少，TVB已經開咗兩似類似嘅記招。（梁碧玲攝）

她說：「首先我想講我認識Raymond同交往時佢同Sarika已經分開，現時為止應該分開咗兩年，我同Sarika係相識，佢亦知我哋交往過，我地係朋友。（介入人哋婚姻？）頭先都講咗，佢哋分開咗先一齊。（分手幾耐？）唔想多講。（啲相有冇懷疑過點流出？）有嘅，但去到目前我都唔想深究呢啲相點流出嚟，只係好驚訝一啲兩個人嘅照片點解會喺外間流出去，（啲相邊個有？）呢個唔應該問我，某一啲相我有，合照我有，床照我係唔知。（會告佢？）如果有一啲真係非常過份行為，我都會同公司商量，總之目前我同佢係朋友關係，要講我都講晒，（仲有冇嬲？）未有時間諗呢樣嘢，（仲有更激嘅相？）呢個我唔知。我想澄清番，我同Raymond一齊時，佢已經單身。（工作有影響？）我諗我目前會專注拍劇，暫時未收到通知，我目前呢刻會專心工作，我係一個對感情好認真嘅女仔。（有冇同Raymond溝通？）就呢件事有，我哋係朋友關係。」被問到是否應遇人不淑，姚子羚則沒有回應。

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姚子羚一開頭遲到都有雙手合什講唔好意思。（梁碧玲攝）