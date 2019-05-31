范冰冰為復出試水溫失敗？　微博流傳藝人活動海報遭極速刪樣

內地女星范冰冰去年被爆簽「陰陽合同」而捲入逃稅風波，演藝事業跌入谷底。沉寂多時的冰冰踏入2019年後不斷有新動向，積極為復出試水溫。上個月她高調現身北京出席愛奇藝9周年活動，今個月初再跟隨慈善團體去到西藏進行公益活動，今天（31日）微博盛傳冰冰會出席一個星光盛典活動，疑似正式復出。

范冰冰今個月初到西藏做公益活動，期間更因高山反應而吊鹽水。（微博圖片）

今天（31日）微博流傳一張宣傳海報，海報上是將在今晚參加藝人活動的4位嘉賓，包括范冰冰、張靚穎、柳岩、孟非，當中冰冰更在海報正中間，看情形是冰冰「C位」復出。網友看到消息後即時掀起熱議，不少粉絲對她復出都大感期待，但亦有網民對她重回公眾視野提出抗議，紛紛留言表示：「她還有臉復出嗎」、「要不要臉，趕緊滾吧」、「堅決抵制范冰冰」等等，在網上引起很大迴響。

今日（31日）網上流傳一張宣傳海報，范冰冰處於海報正中間。（一下科技微博圖片）

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不過相隔數小時後，這張宣傳海報被下架，換上了另一張新海報，原本處於「C位」的冰冰被消失，其餘3位嘉賓的位置也有所改動。最新海報是張靚穎在正中間，而柳岩和孟非就站在兩邊。對於海報的改動，網民猜測是因為遭到大家抵制，令主辦方飽受壓力，最後決定將冰冰除名，同時也宣告她復出失敗。

隨後冰冰從宣傳海報上消失，疑似被除名。（一直播微博圖片）

其實冰冰自去年5月爆出逃稅風波後，神隱多時。今年不斷傳出她復出的消息，不止出席公益活動，還進軍美容業，創立護膚品牌，面膜一經推出就即刻銷售一空，可見冰冰的人氣依然非常強勁。不過這次冰冰的復出之路夭折，看來要挽回她在大眾心中的形象仍需努力。

冰冰早前創立自家護膚品牌，推出的面膜被搶購一空。（范冰冰小紅書影片截圖）