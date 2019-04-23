范冰冰逃稅事件後首度公開露面　高調復出晒過十萬行頭

內地女星范冰冰去年被爆簽「陰陽合同」而捲入逃稅風波，演藝事業跌入谷底。在調查期間關於冰冰的傳言滿天飛，她的行蹤亦成謎，直至去年10月公布調查結果後，她才在微博發文道歉，但一直未有公開露面。不過踏入2019年，冰冰開始有新動向，更在昨日（22日）現身北京，出席愛奇藝9周年活動，這也是她捲入逃稅風波後，首度出席公開活動。

久未公開露面的范冰冰，依然容光煥發。（IG圖片）

這次冰冰獲邀出席大型活動，可見她在演藝圈仍有一席之地。她在IG Post了一系列活動現場的照片，身穿粉紅拼黑雙色西裝的冰冰，內搭黑色蕾絲上衣，下半身搭配黑色西裝褲，整個Look幹練又醒神，狀態大勇，就連即將與她合作拍攝荷里活電影《355》的金球獎影后Jessica Chastain也留言大讚「Beautiful」。

冰冰在IG分享活動現場照片，獲Jessica Chastain大讚靚。（IG截圖）

冰冰與Jessica將會合作拍攝荷里活電影《355》。（IG圖片）

雖然冰冰因為逃稅風波沉寂了近一年，但重回大眾視野的她容光煥發，風采依然，似乎已經走出逃稅風波的陰霾。而她的一身行頭不止時尚感十足，還價值不菲，估計總價超過10萬！她身上的是Alexander McQueen 2019年早秋系列的拼色西服套裝，而兩個不同款的手袋來自Louis Vuitton，再佩戴着De Beers的珠寶，看來冰冰依然深受各大國際品牌的寵愛。

冰冰身上的是Alexander McQueen 2019年早秋系列的拼色西服套裝，她也是全球首位穿上這套衣服的女星。（微博圖片）

點擊下圖睇冰冰一身行頭：

對於冰冰的復出，網民的反應呈兩極化，有粉絲留言「歡迎女王回歸」，也有網民狠批「為什麼不封殺」。其實冰冰今年逐步為復出「試水溫」，1月她代言的眼鏡品牌照在網上流傳，2月她在微博發相向粉絲拜年，上個月她出席美容院開幕活動，早前她被傳媒影到與內地導演馮小剛夫婦飯聚，而她有份參演的《355》也即將開拍，導演Simon Kinberg親證沒有換角，如今冰冰出席大型公開活動，想必她將會全面復出。

冰冰曾在2月Post相向粉絲拜年。（IG圖片）