【我最愛的女人們】蔡少芬自爆瘀事　當年以屁聲「答應」張晉求婚

張晉、蔡少芬（Ada）夫婦最近帶住張媽媽參與內地真人騷《我最愛的女人們》拍攝，在剛剛播出的第四集中，Ada便登上88 層樓的上海金茂大廈體驗戶外空中漫步，更在離地 400米的高空向老公示愛，爆喊的她說：「老公，感謝你，我真的謝謝你在我生命中出現！原來站在那麼高說我愛你是很激動的，你讓我有兩個寶貝女兒，讓我有爸爸媽媽（老爺奶奶）的愛，謝謝你帶給我完美的家。」

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Ada事後接受訪問時坦言，由於自小長於單親家庭，故一直認為幸福從未降臨在自己身上，直至遇到張晉後才擁有一個溫馨的家：「我是在比較現實家庭出生的，一個家沒有爸爸就是不完整，別人有的幸福，但可能不在我這裡。我長於單親家庭，尤其在小時候我其實不相信婚姻，因為我覺得婚姻沒有安全感，我也不相信有人會相愛一生一世，自從遇到你（張晉），世界就改變了。」

對於老婆的感性告白，張晉也難掩鐵漢柔情的一面，感動得眼濕濕：「我是特別心痛她在單親家庭長大，其實這個對她的傷害應該是很大。我也謝謝你在我生命中出現，幸好認識了你，如果沒有遇到你，可能我沒有結婚。你改變得我最多是愛情觀念，可能自己有點花心，不會像現在那麼心甘情願肯定地說一生一世。」

Ada和張媽媽相處融洽。（《我最愛的女人們》花絮）

今集《我最愛的女人們》可算是笑中有淚，兩公婆除了互相感性告白之外，Ada在分享求婚往事時竟自爆陳年瘀事：「那天我一開門，看見了心形蠟燭，然後他拿出了一束花跪在地下，我感動死了。他說『妳嫁不嫁給我？』，我就發出了一個聲音『呠』（放屁聲）。」當時 Ada 還以為這是兩公婆的小「屁」密，豈料現場原來還有一班朋友在場，她笑言：「一班朋友都在廚房叫『呀！你放屁了』，我的伴娘還說『好臭呀！好臭呀』。很搞笑，但是非常好的回憶，永遠都會記得我有一班朋友見證我們求婚過程。」